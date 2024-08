Resta in bilico il futuro di Paulo Dybala, che dopo esser stato escluso dagli undici titolari nella prima di campionato della Roma contro il Cagliari, sarebbe sempre più vicino all'addio. Continua il pressing dell'Al-Qadsiah sull'argentino, che però vorrebbe rimanere in Europa, dove al momento l'unico club interessato al giocatore sarebbe l'Inter. L'affare resta però complicato visto l'alto ingaggio del giocatore e le politiche salariali della nuova presidenza interista, che non vorrebbe superare la soglia dei 5 milioni di euro per il compenso dei nuovi innesti.

Paulo Dybala, il colpo a sorpresa dei nerazzurri

La notizia di questi giorni, riguarda il lavoro fatto da alcuni intermediari che avrebbero proposto Paulo Dybala all'Inter. Il calciatore sembrava prossimo a un trasferimento in Arabia dove andrebbe a percepire 18 milioni netti a stagione, per cui però non ha ancora dato l'ok definitivo, ed è per questo che sarebbe spuntata l'ipotesi interista. Dybala ha un contratto con la Roma fino al 2025, ma ha anche una clausola al suo interno che prevede il rinnovo automatico per un'altra stagione al raggiungimento della tredicesima presenza con i giallorossi. Lo stipendio dell'argentino grava pesantemente sulle casse della Roma, che sarebbe disposta a cederlo per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

Per l'Inter di Inzaghi, sfumato Gudmundsson, rappresenterebbe una valida alternativa in attacco, dove Correa e Arnautovic sono sempre più incerti del posto, e la Joya sarebbe il jolly ideale da schierare in alternativa a Lautaro nelle cinque competizioni che attendono i nerazzurri in questa stagione.

Calciomercato Inter, il mercato in uscita delle punte nerazzurre

Dopo settimane di attesa, sembra essersi risolta la questione Satriano, accostato a diversi club di Ligue 1 nel corso dell'estate, adesso sembrerebbe ad un passo dal Lens. L'operazione è un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro per l'attaccante uruguayano, che non ha mai trovato spazio in pianta stabile con la prima squadra nerazzurra e ora potrebbe definitivamente dire addio al club meneghino.

Un'altra situazione delicata riguarda Correa, il Tucu in caso di permanenza non sarebbe inserito nella lista Champions, motivo in più per lasciare i nerazzurri in questa sessione estiva. Per lui, il Genoa non ha nascosto l'interesse, che però difficilmente potrà concretizzarsi visto il pesante ingaggio della punta ex Lazio, che guadagna 3,6 milioni a stagione. Infine c'è Marko Arnautovic, su cui la società sarebbe stata chiara sin da subito, escludendo una cessione a meno di offerte irrinunciabili, quindi anche per lui, come per Correa, il futuro al momento è a tinte nerazzurre, in attesa di capire se Marotta e Ausilio si muoveranno nuovamente in attacco.