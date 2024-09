Nelle scorse ore l'avvocato di fede bianconera Roberto Savino ha parlato in esclusiva ai microfoni di Fuori di Juve sottolineando come la formazione piemontese abbia l'obbligo in questa stagione di lottare per qualsiasi obiettivo nella quale sarà coinvolta. Anche il giornalista Vittorio Oreggia ha detto la propria a Radio Bianconera in merito alle ambizioni della formazione torinese, evidenziando come Thiago Motta abbia il dovere di competere per il tricolore.

Juventus, Savino non ha dubbi: 'Il club bianconero è obbligato a lottare per qualsiasi obiettivo come faceva un tempo'

"Scudetto? La Juve è obbligata a lottare per qualsiasi obiettivo, deve combattere, essere guerriera come un tempo" questo è quanto riferito ai microfoni della trasmissione Fuori di Juve dall'avvocato di fede bianconera Roberto Savino. Quest'ultimo ha continuato sul tema Juventus dicendo: "Del mercato sono parecchio contento, perché è vero che non si sono chiuse le trattative per Todibo e Sancho, però alla fine sono stati acquistati i giocatori chiesti da Motta. Gli obiettivi sono stati centrati, bisogna essere soddisfatti, andiamo avanti. Siamo all'anno zero".

Savino si è poi focalizzato sulla partita pareggiata dalla Juventus domenica sera contro la Roma, sottolineando come il risultato lo abbia lasciato piuttosto deluso.

Secondo l'avvocato nel match coi giallorossi si sarebbe comunque vista l'idea di gioco che Thiago Motta vorrebbe trasmettere ai suoi, in un percorso di crescita che a detta dello stesso Savino potrebbe essere lungo e non privo di ostacoli. Il legale ha infine concluso il suo intervento invitando i tifosi della Juventus a non lasciarsi andare a lamentele che troppo spesso finiscono nello scoramento per dei risultati non positivi, in quanto la squadra lavorando per crescere.

Juventus, Oreggia: 'Credo che dopo questo calciomercato i bianconeri abbiano l'obbligo di lottare per lo scudetto'

Di un pensiero molto simile a quello espresso da Savino è stato quello di Vittorio Oreggia, giornalista sportivo che su Radio BiancoNera ha detto: "Credo che la Juve abbia l'obbligo di lottare per lo Scudetto dopo una campagna acquisti sontuosa.

La rosa è di livello e per questo è giusto che si ambisca a raggiungere traguardi importanti. Troppo spesso ci si è soffermati sugli errori compiuti dalla società in passato, anche sul mercato, ma adesso l'impressione è che la Juve abbia voltato pagina e la dirigenza ha lavorato davvero bene". Oreggia ha poi continuato nel suo discorso, sottolineando come il direttore sportivo della Juventus abbia messo in piedi una squadra pronta a giocarsela contro chiunque.