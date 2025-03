Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio e riferendosi alla Juventus si è detto molto dubbioso dell'operato svolto finora dal tecnico Thiago Motta. Sulla possibilità che il club bianconero e il proprio tecnico si separino a fine stagione ha detto la propria opinione anche l'ex calciatore Marino Magrin.

Brambati: 'La Juve non mi dà fiducia perché è allenata da un tecnico che mi lascia molti dubbi'

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e parlando della possibilità che il club bianconero rientri nella lotta scudetto ha detto: "Ci credo?

No, almeno per quello che ho visto finora. Ho visto una squadra altalenante, che non è capace di compattarsi. È una squadra guidata da un allenatore che finora mi ha lasciato molti dubbi, dalle formazioni fatte alle sostituzioni, passando per la comunicazione. La strada tracciata non mi sembra quella di una squadra che da qui alla fine non sbaglierà più".

Brambati parlando poi dell'ennesimo infortunio che ha colpito un calciatore della Juventus, nel caso specifico Federico Gatti vittima di un fastidio muscolare, ha sottolineato come l'inesperienza di Motta si rifletta anche nel suo staff, incapace evidentemente di preparare la squadra atleticamente ad una stagione composta da più di un impegno a settimana.

Restando sul tema dell'inesperienza, Brambati si è poi collegato al Milan, accusando Ibrahimovic di non avere sufficiente maturità nel mestiere di dirigente per poter gestire un club grande e importante come quello rossonero. Per l'ex calciatore quindi, l'eventuale arrivo di Igli Tare nel ruolo del direttore sportivo, potrebbe aiutare e non poco il club lombardo a uscire da questa situazione di impasse.

Brambati ha infine concluso la sua intervista evidenziando come l'Inter di Simone Inzaghi in questa stagione avrebbe tutte le carte in regola per credere di poter conquistare il tanto ambito triplete.

Magrin: 'Credo che mandare via Motta dopo un anno di panchina sarebbe troppo affrettato'

Di Thiago Motta e dell'eventualità che il tecnico venga esonerato anzitempo ha parlato a Radio BiancoNera anche l'ex calciatore Marino Magrin: "Credo che mandarlo via dopo un anno di panchina sarebbe troppo affrettato, a maggior ragione in un contesto nel quale è stato cambiato praticamente tutto.

Ritengo che dovrebbe restare almeno anche il prossimo anno".

Magrin ha parlato poi di un'altra possibile separazione tra tecnico e club, quella fra Gian Piero Gasperini e Atalanta: "Mi dispiacerebbe se dovesse andar via, dovrebbe fare come Ferguson e rimanere a Bergamo per tanti anni".