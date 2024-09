Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale YouTube della Juventus e nello specifico del calciatore Filip Kostic, accusando l'esterno di aver rifiutato fin troppe proposte arrivategli in questi giorni. Pedullà ha poi detto la propria su quanto sta accadendo con Mario Rui ed il Napoli e sulla cessione di Victor Osimhen.

Juventus, per Pedullà il caso 'Kostic è uno scandalo calcistico come quello di Rabiot e Mario Rui

"Kostic è uno scandalo calcistico cosi come Rabiot e Mario Rui" cosi ha esordito nel video registrato sul proprio canale YouTube da Alfredo Pedullà.

Il giornalista è sceso nel dettaglio della vicenda dicendo: "Quando tu sei un separato in casa non è che puoi rifiutare tutto. Poi se da un'altra parte ti offrono anche più soldi hai ancora meno scuse. Ora ci stanno provando i turchi e magari per l'effetto Osimhen accetterà ma non mi sembra giusto che con la Fiorentina abbia temporeggiato, che all'Al Ahil che lo ricopriva di denaro ha detto no cosi come al Southampton".

Pedullà ha continuato: "È uno scandalo, ma è stata una salvezza per la Juve che Rabiot continui a chiedere 8 milioni di euro di stipendio più chissà quanto di commissione. Il club bianconero gli aveva anche garantito quell'ingaggio ma lui fortunatamente lo ha rifiutato, perché non è un giocatore che merita tutti quei soldi".

Il giornalista ha proseguito: "La vicenda Mario Rui è una vicenda che meriterebbe un focus molto lungo: il portoghese ha rifiutato qualsiasi offerta per il gusto di farlo. Il calciatore non capisce però che non dovrebbe pesare a livello economico su una società che ti ha regolarmente pagato fino ad oggi".

Infine Pedullà ha evidenziato: "Aspetto dalle spiegazioni dell'agente di Victor Osimhen che aveva detto che il suo assistito non sarebbe mai andato in prestito con diritto di riscatto al Chelsea.

Peccato che sia finito al Galatasaray a titolo temporaneo secco. L'operazione è stata giusta perché Napoli non poteva più trattenere il calciatore che in Turchia ha avuto un'accoglienza regale".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Rabiot ha fatto un errore madornale ad non accettare l'offerta dei bianconeri'

Le parole dette da Pedullà hanno catturato l'attenzione dei tifosi della Juventus: "Rabiot, errore madornale a non accettare il contratto della Juve (che ha sbagliato a proporglielo e fortunata che non abbia accettato), non troverà nessuna società disposta a tanto" scrive un utente.

Un altro poi aggiunge su Rabiot: "Diciamolo che la Juve e il mister lo volevano aspettare fino all'ultimo. Da Juventino non lo condivido questo, e sono molto felice che sia finito il rapporto tra noi e Rabiot. A mio avviso, il rinnovo doveva essere ritirato dalla Juve, nessuno viene prima di questa squadra".