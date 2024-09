Il futuro professionale di Jonathan David è destinato a diventare un argomento molto discusso nel prossimo Calciomercato, con la Juventus che osserva con grande interesse la sua situazione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Lille valuta il proprio centravanti 50 milioni di euro. Tuttavia, con la scadenza del contratto nel 2025, il valore del giocatore nato a Brooklyn potrebbe crollare drasticamente se non si raggiungerà un rinnovo, lasciando alle società interessate solo il costo delle commissioni degli agenti.

Il giocatore David ha già segnato 124 reti in 273 match fra i professionisti

Con 124 reti in 273 presenze da professionista, Jonathan David è sicuramente una punta con numeri di tutto rispetto, che lo rendono un'occasione allettante, soprattutto a parametro zero. Tuttavia, prima di muoversi concretamente, la Juventus sembra voler valutare il giocatore in un contesto diretto e competitivo. Infatti, David avrà l'opportunità di mettersi in mostra proprio contro la squadra bianconera in un match di Champions League. Il Lille infatti sarà un'avversaria della Juventus, con il match contro i francesi previsto martedì 5 novembre ore 21:00 in terra francese.

Come potrebbe giocare David nella Juventus

Thiago Motta, tecnico della Juventus, potrebbe valorizzare David come già fatto al Bologna con Joshua Zirkzee ed è pronto ad osservarlo attentamente nel confronto diretto con i suoi difensori centrali, Federico Gatti e Gleison Bremer.

Qualora il canadese dovesse suscitare interesse, non è da escludere che Motta possa chiedere a Cristiano Giuntoli, Football Director della società bianconera, di fare un'offerta decisiva per assicurarsi l'attaccante a parametro zero.

David per caratteristiche tecniche è più finalizzatore di Zirkzee, ma è molto bravo tecnicamente e questo agevola anche la costruzione del gioco offensivo.

Ciò che è indubbio è che sarebbe un investimento sia per il presente che per il futuro, dato che nel 2025 avrà 25 anni, la stessa età di Vlahovic. Fra l'altro può fare la punta centrale, ma anche giocare a supporto di un riferimento avanzato.

Il giocatore David è arrivato nel calcio europeo nel 2018

Jonathan David ha giocato il suo primo match con la nazionale del Canada nel 2018, fino ad adesso ha disputato 54 match segnando 28 gol.

Cresciuto nell'Ottawa in Canada, a gennaio 2018 si è trasferito in Europa nella società belga del Gent. Inizialmente inserito nell'under 21, da luglio 2018 è stato promosso in prima squadra. Due stagioni in Belgio fino al trasferimento nel calciomercato estivo del 2020 al Lille, sua attuale squadra. Se dovesse arrivare nella Juventus ritroverebbe un suo ex compagno in Francia, Timothy Weah, partito molto bene con la squadra bianconera in questo inizio di stagione.