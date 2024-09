Luca Toni, ex punta della Nazionale italiana, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport ed ha elogiato il mercato della Juventus riconoscendogli la possibilità di competere per lo scudetto nella stagione attuale. Toni vede infatti la squadra bianconera come una delle principali contendenti al titolo, pronta a sfidare l'Inter fino all'ultima giornata. Ha inoltre parlato dell'importanza dell'acquisto di Koopmeiners, che può valorizzare Vlahovic, definendo Giuntoli come il protagonista del calciomercato estivo.

Il commentatore sportivo Toni su Vlahovic

Toni ha espresso grande fiducia in Dusan Vlahovic, sottolineando quanto il giovane attaccante serbo sia fondamentale per il futuro della Juventus. "Vlahovic ama la maglia della Juve e non vedo tante punte con le sue potenzialità in giro: se continua a far bene, io ci punterei anche per il futuro," ha dichiarato l'ex bomber. Toni ritiene che sotto la guida di Thiago Motta, che coinvolge molto il centravanti nel gioco, Vlahovic possa completarsi ulteriormente e raggiungere la quota di 30 gol stagionali.

Un altro giocatore importante, secondo Toni, sarà Teun Koopmeiners. L'olandese potrebbe diventare un partner ideale per Vlahovic, creando una coppia perfetta in zona gol: "Le imbucate dell’olandese saranno fondamentali per Dusan".

Giuntoli protagonista del mercato, Yildiz possibile rivelazione

L'ex punta ha poi elogiato il lavoro di Cristiano Giuntoli, definendolo il protagonista del mercato per aver completato e alzato il livello della rosa juventina negli ultimi giorni di trattative. Toni vede anche in Kenan Yildiz una potenziale rivelazione, capace di fare la differenza durante la stagione.

Nonostante gli elogi alla Juventus, Toni riconosce comunque l'Inter come la squadra più forte al momento, ma crede che i bianconeri daranno battaglia fino alla fine. Ha infatti dichiarato: "Sarà sfida fra Inter e Juventus per lo scudetto". Inoltre, Toni avverte di non sottovalutare il Napoli, ora guidato da Antonio Conte, che senza impegni europei potrebbe essere una sorpresa in campionato.

Il 4-2-3-1 di Thiago Motta

Tenendo come riferimento le dichiarazioni di Luca Toni, la Juventus già dalla prossima giornata di campionato potrebbe schierare i suoi migliori giocatori, o almeno, i giocatori arrivati nel recente calciomercato estivo. Uno su tutti, Teun Koopmeiners, entrato nel secondo tempo contro la Roma ma che ha ancora pochi allenamenti con la squadra bianconera. Thiago Motta dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1, con Di Gregorio portiere, terzino destro Cambiaso, centrali Gatti e Bremer, Cabal terzino sinistro. A centrocampo già contro l'Empoli potremmo vedere titolare Douglas Luiz insieme a Locatelli. I trequartisti potrebbero essere il rientrante Weah sulla fascia destra, Koopmeiners centrale e Yildiz sulla fascia sinistra, a supporto di Vlahovic.