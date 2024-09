La Juventus starebbe valutando Thomas Partey, difensore centrale dell’Arsenal, come uno dei possibili colpi a parametro zero per la prossima sessione estiva di calciomercato. Pur avendo il contratto in scadenza nel giugno 2025, a oggi il nazionale ghanese non avrebbe ancora trovato un accordo su un’eventuale prolungamento con i Gunners. Condizione che la Juve starebbe monitorando pronta a sfruttare l’eventuale giusta occasione per ingaggiare il giocatore.

Partey, un jolly tuttofare per Thiago Motta

Per via della sua duttilità tattica e per le grandi doti fisiche, il giocatore ghanese potrebbe diventare uno dei profili a parametro zero più interessanti della prossima sessione di mercato estiva.

Partey, che da poco ha superato la soglia dei trent’anni, è considerato dagli addetti ai lavori come un giocatore esperto che può essere schierato all’occorrenza anche da mediano o ricoprire il ruolo di terzino destro. Una sorta di jolly tuttofare che piace molto al tecnico della Juventus Thiago Motta.

Affermatosi nel grande calcio tra le file del Maiorca prima e successivamente dell’Almeria, Partey è conosciuto al grande pubblico per aver militato per cinque anni nell’Atletico Madrid, disputando 188 partite con i Colchoneros prima di essere acquistato dall’Arsenal nel 2020.

Le ipotesi tattiche della Juve con l’eventuale innesto di Partey

Fisicità e corsa. Sono queste le caratteristiche principali che Partey potrebbe mettere a disposizione della Juventus.

Dotato di grande senso tattico, il giocatore ghanese può essere impiegato da Thiago Motta sia da centrale difensivo sia da mediano con il compito di garantire copertura e interdizione in fase di copertura.

Bravo nelle ripartenze dal basso, Partey riesce a sfruttare molto bene la capacità di tiro che ha nelle corde. Caratteristica che a oggi gli ha consentito di mettere insieme 35 gol tra Liga e Premier League.

Utilizzato in passato nel ruolo di terzino destro, il giocatore ghanese potrebbe essere schierato da Thiago Motta come esterno difensivo in un modulo difensivo a quattro, sfruttando la sua velocità e forza fisica.

Non solo Partey, per la difesa piace anche Hancko

Non ci sarebbe solo il nome del difensore ghanese segnato sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Infatti, anche David Hancko, difensore centrale del Feyenoord ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Condizione simile a quella di Partey e che Giuntoli starebbe monitorando con un certo interesse, cercando di anticipare eventuali concorrenti qualora si creasse la giusta occasione per affondare il colpo.