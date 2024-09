Nelle scorse ore l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport Football Club della Juventus, sottolineando come i bianconeri non siano ancora pronti per reggere la forza d'urto di una squadra completa come l'Inter. Di Canio ha poi criticato il comportamento di Rafa Leao e Theo Hernandez nel Cooling Break di Lazio-Milan.

Di Canio: 'I bianconeri sono una squadra leggera, l'Inter sono di un'altra categoria'

L'ex calciatore Paolo Di Canio è stato ospite nelle scorse ore negli studi della trasmissione Sky Sport Football Club e parlando del dualismo tra l'Inter la Juventus ha detto: "I nerazzurri sono fuori categoria:,hanno la continuità dell'allenatore che è cresciuto, hanno portato dei giocatori che sono fondamentali.

Insomma l'Inter ha una forza d'urto impareggiabile e la Juventus potrà anche costruire, avere entusiasmo e le idee ma mi sembra molto più leggera come squadra. Anche se uno considera i cambi, che sono quelli che oggi giocano titolari, bisogna dire che la Juve ha dei "ragazzotti".

Di Canio ha poi continuato su questo argomento dicendo: "Non facciano diventare Mbangula un fenomeno come abbiamo fatto per Yildiz la scorsa stagione. Conceicao è un giocatore che può vincere il campionato italiano? e Weah? Ricordiamo inoltre che la Juventus avrà anche la Champions, che poterà un doppio impegno settimanale da gestire anche per uno come Motta. Non è cosi facile a fare questo e l'Inter è già più abituata a questo ritmo".

Di Canio ha poi fatto riferimento a quanto accaduto nel Cooling Break di Lazio-Milan, con Leao ed Hernandez che si sono rifiutati di ascoltare i dettami tattici di Fonseca restando lontani dalla panchina rossonera: "Non voglio fare populismo ma quella che abbiamo visto è una cosa che non accetterei neanche in una partita di calcetto con gli amici del dopo lavoro.

Questi due giocatori sono una vergogna e con quell'atteggiamento hanno voluto delegittimare l'allenatore. Fossi stato un loro compagno a fine partita e negli spogliatoi li avrei attaccati al muro".

I tifosi rispondono a Di Canio: 'Il progetto bianconero è ambizioso ma ci vuole tempo'

Le parole di Paolo Di Canio hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi: "Da interista chi pensa che la Juve dopo tutti quegli acquisti debba vincere subito o non fallire nessuna partita è un folle.

Ci vuole tempo e pazienza per far amalgamare bene la squadra e in più l'allenatore è nuovo. Il progetto della Juve è davvero importante, ma dovete dare il tempo al tempo. L'Inter quest'anno resta la grande favorita", scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Di Canio sul Milan ha ragione. I giocatori migliori del Milan sono anche quelli meno disponibili al sacrificio, praticamente il contrario dell'Inter (Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu danno tutto in campo".