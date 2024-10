Rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic e cercare di prelevare Arnaud Kalimuendo come vice: questo l'obiettivo di Cristiano Giuntoli per disegnare l'attacco della Juventus dell'immediato futuro.

Una strategia che si snoda dunque su due tavoli: uno è quello che lo vede seduto davanti all'entourage del calciatore serbo a cui sarebbero state avanzate due differenti proposte per proseguire il rapporto tra le parti, l'altro lo vede impegnato in una possibile trattativa col Rennes che non sarà comunque semplice anche perchè si parla di un costo del cartellino vicino ai 25 milioni di euro.

Quel che è certo è che Milik non offre presso che alcuna garanzia fisica e che il club necessita dunque di acquisire un centrale offensivo che possa dare il cambio a Vlahovic o in alternativa giocare insieme all'ex viola.

Le due proposte per il rinnovo di Vlahovic

Partendo dal capitolo rinnovo, Dusan Vlahovic percepisce oggi circa 7 milioni di euro netti, che dall'anno prossimo diventeranno 12 per effetto delle clausole sottoscritte all'epoca del trasferimento dalla Fiorentina. Decisamente troppi per la Juventus, con Giuntoli che avrebbe preparato due opzioni diverse ma accomunate da un particolare: l'ingaggio spalmato.

L'idea sarebbe quella di prolungare di uno o due anni l'attuale accordo in scadenza al 2026: nelle scorse settimane Giuntoli stesso ha evidenziato che il rinnovo è un obiettivo e che verrà di certo finalizzato ma l'impressione è che senza uno sforzo del serbo il matrimonio non si consumerà.

Per Kalimuendo servono 25 milioni di euro

Vlahovic da solo comunque non basta a prescindere, ecco che la dirigenza continua a lavorare per prelevare un vice: la candidatura che starebbe scalando le gerarchie nelle ultime ore sarebbe quella di Arnaud Kalimuendo, attaccante classe 2002 del Rennes, che può giocare sia come prima che come seconda punta, il che lo renderebbe una risorsa preziosa per Thiago Motta soprattutto in situazioni in cui si potrebbe optare per un attacco a due punte.

L'acquisto del giocatore sarebbe un investimento significativo: il Rennes chiede 20-25 milioni di euro che Giuntoli spera di ricavare dalla cessione di Arthur che dovrebbe essere effettiva già dal mercato di gennaio.

I numeri di Vlahovic con la Juventus non sono quelli che ci si attendeva

Quando nel gennaio 2022 la Juventus ha versato 85 milioni alla Fiorentina per assicurarsi Dusan Vlahovic le aspettative sul serbo erano altissime.

Il bottino di 49 gol in 108 partite coi viola del resto parlava chiaro e almeno all'inizio il serbo non ha tradito le attese: rete all'esordio contro il Verona in campionato (saranno 7 in totale nel girone di ritorno), rete all'esordio in Champions League contro il Villareal dopo appena 25 secondi dall'inizio e in generale un'ottima stagione, con 29 reti in 45 gare complessive tra Fiorentina e Juventus.

Il primo anno completo in bianconero, tuttavia, quello dopo, è stato decisamente meno brillante. Diversi infortuni e un calo di rendimento evidente hanno condotto Vlahovic a realizzare solo 14 gol in 42 partite: è andata meglio l'anno successivo, lo scorso, in cui il serbo ha messo a segno 18 gol in 38 presenze. Quest'anno 7 gol in 9 partite tra Serie A e Champions League ma anche diversi errori sotto porta, l'ultimo contro il Cagliari, quando ha spedito fuori a porta vuota a pochi metri da Scuffet.