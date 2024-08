La sessione estiva di Calciomercato 2024 potrebbe riservare ancora grandi sorprese e uno dei nomi caldi sulla scena è quello di Federico Chiesa. L'attaccante esterno della Juventus, che ha vissuto una stagione difficile tra infortuni e prestazioni altalenanti, potrebbe essere al centro di un clamoroso trasferimento proprio nelle battute finali del mercato. La destinazione potrebbe essere l'Inter di Simone Inzaghi, in caso di cessione di uno fra Joaquín Correa e Marko Arnautovic.

La situazione alla Juventus: Chiesa fuori dal progetto

Thiago Motta, alla guida della Juventus da luglio, ha già dimostrato di voler imprimere la sua visione tattica alla squadra.

Con un'attenzione particolare ai giovani talenti e alla costruzione di un gruppo coeso, il tecnico italo-brasiliano ha lasciato intendere che Chiesa potrebbe non avere lo spazio che desidera. Nonostante l'affetto dei tifosi bianconeri per l'ex Fiorentina, il giocatore sembra fuori dal progetto tecnico attuale, soprattutto considerando le sue difficoltà a recuperare pienamente la forma fisica dopo l'infortunio al ginocchio subito nel 2022.

Questo scenario ha alimentato le voci di mercato, con diversi club europei che hanno sondato il terreno per Chiesa. Tuttavia, le trattative non sono mai decollate veramente, in parte per la volontà della Juventus di non cedere il giocatore a condizioni sfavorevoli, e in parte per le incertezze legate al suo stato fisico.

Ma il mercato, si sa, può cambiare rapidamente, e l'Inter sembra essere pronta a sfruttare l'opportunità.

Secondo le ultime indiscrezioni, la preoccupazione in casa Juventus è che Chiesa possa aver già raggiunto un accordo di massima con l'Inter per un trasferimento a parametro zero nella prossima stagione. Se questo fosse confermato, la Vecchia Signora rischierebbe di perdere uno dei suoi talenti senza incassare nulla.

Per evitare questo scenario, la Juventus potrebbe essere costretta a valutare offerte già durante questa sessione estiva.

L'Inter, dal canto suo, potrebbe tentare l'affondo decisivo negli ultimi giorni di mercato, con un'offerta di circa 10 milioni di euro. Tuttavia, tutto dipenderebbe dalla capacità dei nerazzurri di sfoltire la rosa, vendendo almeno uno tra Joaquín Correa e Marko Arnautovic.

La cessione di uno di questi due giocatori libererebbe lo spazio salariale necessario per accogliere Chiesa e garantirebbe le risorse economiche per chiudere l'operazione entro fine mese.

Ipotesi tattiche: come giocherebbe Chiesa nell'Inter di Inzaghi

L'eventuale arrivo di Federico Chiesa all'Inter aprirebbe interessanti scenari tattici per Simone Inzaghi. L'allenatore, noto per il suo utilizzo del modulo 3-5-2, avrebbe a disposizione un'arma in più nel suo arsenale offensivo. Chiesa, infatti, potrebbe essere impiegato in diverse posizioni, grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di coprire più ruoli sul fronte d'attacco.

Nel 3-5-2 di Inzaghi, Chiesa potrebbe giocare come seconda punta accanto a un attaccante di peso come Lautaro Martinez.

La sua velocità e la sua abilità nell'uno contro uno gli permetterebbero di attaccare la profondità e di creare spazi per i compagni, caratteristiche che potrebbero essere sfruttate al meglio in un contesto in cui la squadra cerca di ripartire rapidamente in contropiede.

In alternativa, Chiesa potrebbe essere schierato come esterno destro a tutta fascia, ruolo che ha già ricoperto in passato sia alla Juventus che in Nazionale. In questa posizione, potrebbe sfruttare la sua capacità di coprire l'intera fascia, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. Grazie al suo dinamismo, Chiesa potrebbe dare supporto ai centrocampisti e allo stesso tempo rappresentare una minaccia costante per le difese avversarie.