Il Milan ospita il Como alle ore 18 di sabato 15 marzo. A San Siro andrà in scena un match che suona da possibile ultima spiaggia per le speranze europee dei rossoneri in virtù degli scontri diretti che interessano tutte le possibili contendenti l’ultimo posto europeo che conta, ma anche la corsa per l’Europa League e Conference League. Un Milan senza Europa sarebbe un duro colpo per le casse di via Rossi. La Champions League garantirebbe circa 60 milioni di euro, ma l'obiettivo è del tutto distante e non dipende esclusivamente dai rossoneri. Da qui a fine campionato però il Milan deve cercare di vincere tutte le partite per erodere il margine dal quarto posto a partire dalla partita contro il Como.

Un altro passo falso varrebbe l'addio almeno al quarto posto. Rossoneri e lariani si sono già sfidati nel 2025. Il 14 gennaio scorso, sul lago è arrivata la prima vittoria in campionato con Sergio Conceicao alla guida. Una vittoria in rimonta, marchio di fabbrica del Milan. Un approccio svogliato alle partite che non sempre ha portato alla vittoria. Al Sinigaglia i padroni di casa avrebbero anche meritato di più oltre al gol di Diao, ma Theo Hernandez e Rafael Leao hanno ribaltato la partita. I due sono al centro dei malumori sul campo, ma entrambi hanno dimostrato di essere, a sprazzi, i giocatori più determinanti in casa rossonera assieme a Christian Pulisic e Tijani Reijnders. L'olandese soffre in termini realizzativi l'arretramento di ruolo a centrocampo, mentre l'americano sembra essersi ripreso dopo la doppietta messa a segno a Lecce.

Manca solo Emerson Royal all'appello. Il resto della rosa è a disposizione del mister che può lavorare durante la settimana e provare nuove idee di gioco. La sorpresa dovrebbe essere a centrocampo con Fofana dato ancora in panchina per Warren Bondo.

Guardando i numeri, il Milan potrebbe proporre un modulo simile al 4-1-4-1 con Santiago Gimenez terminale offensivo che non trova il gol da un mese. Leao in dubbio rispetto a Joao Felix sulla sinistra, Christian Pulisic invece favorito a destra. Strahinja Pavlovic e Mike Maignan riprenderanno il loro ruolo in campo dopo aver saltato la trasferta di Lecce per squalifica.

We're 🔙 at San Siro tomorrow 👊🔵 pic.twitter.com/Cy7WNvtJbo — Como1907 (@Como_1907) March 14, 2025

Il Como dal canto suo arriva con la mente molto più libera in virtù del vantaggio di 7 punti rispetto alla terzultima e punta ad acquisire una zona centrale della classifica. Mister Cesc Fabregas, i cui rumors lo indicano tra i pretendenti la panchina rossonera, cerca una vittoria per consolidare il livello della sua squadra. Un gruppo composto da un mix di prospetti giovani e giocatori di esperienza. Quasi tutti a disposizione anche per Fabregas che dovrebbe confermare Nico Paz come riferimento offensivo, falso nueve dunque con la velocità di Strefezza e Diao nella parte laterale dell'attacco, ma occhio ad Ikonè e Fadera che potrebbero svolgere un ruolo determinante entrando a partita in corso.

Caqueret dovrebbe guidare la mediana nonostante Sergi Roberto risulti completamente recuperato. Occhi puntati su Perrone che sta attirando su di se le attenzioni partita dopo partita.

A dirigere la sfida tra Milan e Como sarà l'arbitro Matteo Marchetti della sezione CAN di Ostia , con i guardialinee Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il quarto ufficiale sarà Valerio Crezzini. Dalla sala VAR agiranno Daniele Doveri, assistito da Rosario Abisso in AVAR.

Milan: I giocatori a disposizione di Sergio Conceicao per la partita contro il Como

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani;

Difensori: Florenzi, Gabbia, Jimenez, Pavlovic, Terracciano, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Walker;

Centrocampisti: Bondo, Chukwueze, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders;

Attaccanti: Abraham, Gimenez, Joao Felix, Jovic, Leao, Pulisic, Sottil.

Como: la lista dei convocati di Cesc Fabregas per la trasferta di San Siro

Portieri: Vigorito, Reina, Butez

Difensori: Kempf, Goldaniga, Iovine, Dossena, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Van Der Brempt

Centrocampisti: Strefezza, Dele Alli, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Nico Paz, Caqueret

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikonè, Diao