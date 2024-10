L’Inter potrebbe cedere Marko Arnautovic al Torino a gennaio. I granata, infatti, vorrebbero un centravanti dopo l’infortunio occorso a Duvan Zapata che lo terrà lontano dal rettangolo di gioco fino a fine stagione. La Juventus potrebbe contattare il Napoli per Giacomo Raspadori, non centrale per Antonio Conte. I bianconeri, inoltre, sarebbero interessati a Fikayo Tomori del Milan perché potrebbe giocare nuovamente con Pierre Kalulu per comporre la coppia che ha vinto lo scudetto con il Milan di Stefano Pioli.

Arnautovic nel mirino del Torino

Il centravanti austriaco sarebbe finito nei radar del Torino dopo l’infortunio di Zapata.

I granata potrebbero puntare su Arnautovic che ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 7 milioni di euro, in caso di offerta, l’Inter potrebbe decidere di cederlo per far cassa con un giocatore non centralissimo per i nerazzurri. Arnautovic non dovrebbe essere confermato, così come Joaquin Correa, nella prossima stagione.

La Juventus segue Raspadori e Tomori

I dirigenti bianconeri sarebbero sulle tracce di Giacomo Raspadori del Napoli e Fikayo Tomori del Milan.Il primo interessa perché la Juventus necessita di un giocatore in grado di condividere il reparto con Dusan Vlahovic. L’ex Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro ma il Napoli non avrebbe intenzione di cederlo ad una diretta concorrente per lo scudetto.

Raspadori ha il contratto in scadenza nel 2028 ma non si escluderebbe una trattativa a gennaio se la Juventus dovesse mettere sul piatto un’offerta allettante per il giocatore e i campani.

Il club piemontese potrebbe effettuare un tentativo, sempre a gennaio, anche per Tomori del Milan. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 25 milioni di euro.

La Juventus necessita di un centrale dopo l’infortunio occorso a Gleison Bremer nella gara di Champions League contro il Lipsia. Motta stima molto Tomori e sarebbe stimolato dall’idea di comporre la coppia con Kalulu che tanto ha fatto bene al Milan con Kalulu. Tomori potrebbe decidere di cambiare aria dopo un inizio di stagione altalenante per la formazione allenata da Paulo Fonseca.

Forza fisica ed esperienza per Torino e Juventus

I granata acquistando Arnautovic avrebbe un profilo forte sia tecnicamente che fisicamente. L’ex Bologna può giocare da punta ma anche da seconda punta nel 3-5-2 di Paolo Vanoli. Arnautovic inoltre ha dimostrato di essere abile nei calci piazzati e nelle conclusioni dalla distanza.

Raspadori interessa a Thiago Motta per come sa legare i reparti. La sua tecnica gli permette di giocare da terminale offensivo o da rifinitore nel 4-2-3-1. Tomori si incastrerebbe alla perfezione in marcatura in quanto ha dimostrato di essere abile e veloce in marcatura sia da centrale di destra che di sinistra.