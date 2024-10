"Al momento i nuovi acquisti non hanno ingranato": ad essersi espresso in questi termini il giornalista sportivo Massimo Pavan che intercettato nelle ultime ore a tuttojuve.com ha parlato della Juventus di Thiago Motta e del rendimento dei nuovi acquisti arrivati in estate a Torino.

Massimo Pavan: 'Tanti giocatori si sono offerti ma fin qui i nuovi acquisti non hanno ingranato'

Pavan ha innanzitutto ironizzato sul fatto che il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli si trovi sommerso di offerte da parte di giocatori interessati a vestire la maglia bianconera: "Alla Juve si stanno offrendo un pò tutti sia per attacco che difesa, Giuntoli sta ricevendo più curriculum che i candidati di X Factor per i provini e le auditions".

In successione si è concentrato sul rendimento dei nuovi acquisti: "Al momento i nuovi non hanno ingranato, tra tutti mi preoccupa Nico Gonzalez perchè in carriera ha avuto qualche stop di troppo anche a Firenze, non vorrei che fosse l'ennesimo acquisto sfortunato da Firenze, sulla scia dei tanti passati, spero che torni presto e cominci a segnare".

Autore di un solo gol all'esordio in Champions League contro il PSG, Nico Gonzalez è ai box per un infortunio muscolare: contro la Lazio in Serie A e contro lo Stoccarda in Champions League non sarà disponibile, dovrebbe recuperare per il match contro l'Inter previsto il 27 ottobre.

La situazione infortunati alla Juventus

Saranno numerosi gli assenti della Juventus per il match contro la Lazio.

Salteranno la sfida di campionato Weston McKennie per un problema muscolare - l'americano dovrebbe recuperare per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda -, Nico Gonzalez come già accennato e Francisco Conceicao, squalificato dopo l'espulsione per doppia ammonizione contro il Cagliari. Assenti ovviamente anche i lungo degenti Bremer e Milik.

Dubbi invece attorno a Teun Koopmeiners che potrebbe essere convocato e andare almeno in panchina: l'olandese ha una costola rotta e dovrebbe indossare un giubbino protettivo che dovrebbe limitarne il dolore.

Non è da scartare la possibilità che Thiago Motta attinga dalla Juventus Next Gen. Si parla al riguardo di una possibile convocazione in prima squadra di Livano Comenencia e Lorenzo Anghelè, che andrebbero ad integrare un settore avanzato bianconero particolarmente bersagliato dal nodo infortuni.

In attacco contro i biancocelesti agirà senz'altro Vlahovic, con Yildiz a supporto e probabilmente Mbangula e Weah come ali.