La Juventus continua la ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Fra i nomi valutati dalla società bianconera per il mercato di gennaio c'è anche quello di Jaka Bijol, centrale sloveno dell'Udinese. Stando le ultime indiscrezioni di mercato, il 25enne è considerato un profilo interessante, ma restano alcuni problemi da superare per portarlo a Torino.

La Juventus valuta Bijol

La Juventus starebbe valutando l'acquisto a gennaio di Jaka Bijol, centrale difensivo dell'Udinese. Ci sono però due problemi da affrontare.

Un primo problema riguarda la formula di trasferimento: l’Udinese non intende cedere Bijol con un prestito secco, quindi la Juventus dovrà studiare una proposta alternativa, come un prestito con obbligo di riscatto condizionato.

In secondo luogo, c’è il nodo tattico, poiché le caratteristiche di Bijol non sembrano adattarsi pienamente al gioco di Thiago Motta, che predilige difensori più dinamici. Tuttavia, la Juventus ha tempo fino a gennaio per valutare attentamente tutte le possibilità, e Bijol potrebbe emergere come soluzione concreta per sostituire l'infortunato Gleison Bremer nel caso in cui nessun'altra alternativa risultasse fattibile.

La carriera professionale di Bijol

Jaka Bijol nasce il 5 febbraio 1999 a Vuzenica, un piccolo paese nella regione slovena della Carinzia, vicino al confine con l'Austria. Inizialmente, la sua carriera sportiva inizia sugli sci, ma a partire dai 14 anni decide di concentrarsi esclusivamente sul calcio, intraprendendo così un percorso che lo porterà a diventare un calciatore professionista.

Inizia nel NK Bravo, in Slovenia, prima dell'approdo al Rudar Velenje. Nell'estate del 2018, Bijol si trasferisce al CSKA Mosca per 400 mila euro. La sua adattabilità lo rende un giocatore utile per la squadra, collezionando 27 presenze nella sua prima stagione, di cui 23 in campionato e 3 in Champions League. Segna 4 gol e fornisce 2 assist, dimostrando la sua versatilità anche in diverse posizioni.

Dopo l'esperienza in Russia ed un prestito all'Hannover, approda all'Udinese nel 2022 per 4 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri centrali difensivi per il mercato di gennaio. Piacciono molto Sam Beukema del Bologna e Ardian Ismajli dell'Empoli, oltre a Jakub Kiiwior dell'Arsenal e Jarred Hato dell'Ajax.

Quest'ultimo, però, ha una valutazione di 40 milioni di euro. La società bianconera lavora anche su rinforzi nel settore avanzato, ma molto dipenderà dal recupero della forma ideale di Arkadius Milik. Fra i giocatori valutati dalla società bianconera per rinforzare la rosa ci sarebbe anche Lorenzo Lucca, che avrebbe un prezzo di 20 milioni di euro.