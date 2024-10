Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol della Juventus e nello specifico del centravanti Dusan Vlahovic, criticandolo senza tanti giri di parole per il suo carattere. Cassano ha poi detto la propria anche sulla rimonta dei bianconeri in Champions con il Lipsia.

L'ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto come di consueto ai microfoni della trasmissione Viva El Futbol e parlando della Juventus e del suo centravanti Dusan Vlahovic ha detto senza tanti giri di parole: "Non mi piace, è isterico e ha poca personalità.

Non sa cosa fare, è sempre lì che si lamenta. Se è in buone condizioni, Milik è molto più forte di lui. Quando lo sarà, giocherà lui, perché è più adatto ai principi di gioco di Thiago. Perché lega il gioco e partecipa con i compagni. Il paragone con Zirkzee non c'è. Lui è diventato quello che è grazie a Motta".

Cassano ha fatto poi riferimento all'attaccante della Lazio Castellanos, tessendone le lodi per le qualità tecniche e paragonandolo proprio al centravanti della Juventus Vlahovic: "Può giocare in una squadra che vince tutto, o competere per vincere tutto, in Europa. Questo è come vedo io il calcio. Il Taty, che a me piace tanto perché sa giocare a calcio, è cattivo e sa fare gol, farebbe peggio di Vlahovic alla Juve?

Per me è meglio di Vlahovic in certe situazioni. Con Castellanos la Juve può giocare per lo Scudetto".

Cassano ha concluso dicendo: "Con il Lipsia nonostante siano andati sotto nel risultato e nonostante fossero rimasti con un uomo in meno, hanno continuato a pressare. Poi gli sono andate anche bene le cose perché la formazione tedesca in occasione del terzo gol ha perso male una palla e Vlahovic è stato bravo a pescare Conceicao che si è inventato la rete della vittoria.

Poi in campionato non stanno andando bene ma la gara in Champions l'ha vinta l'allenatore, facendo capire alla squadra di voler continuare a giocare".

Juventus, i tifosi rispondono a Cassano: 'La vittoria col Lipsia la ottieni solo se sei consapevole di quanto sei forte'

Le parole di Cassano hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "La Juve, per il modo in cui ha vinto la partita, ha ricevuto complimenti da quasi tutti i tifosi italiani e anche da quelli esteri perché una vittoria come quella di Lipsia la ottieni solo se sei consapevole di essere una squadra forte e coraggiosa che non si fa buttare giù dalle situazioni" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Cassano parlando della Juventus esordisce definendola fortunata col Lipsia. La fortuna della Juventus? Infortunio dopo pochi minuti di uno dei difensori più forti al mondo, infortunio poco dopo di Nico, rigore a favore non dato, rimasta in 10 nel suo momento migliore, rigore contro sul fallo da espulsione, rigore contro su un tocco di braccio sicuramente non molto fortunoso. Questa è la fortuna della Juve".