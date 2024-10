La Juventus guarda già al futuro con una strategia di mercato ben definita.

Tra i documenti sulla scrivania di Cristiano Giuntoli in cima figura il riscatto di Francisco Conceição, portoghese classe 2002 in prestito secco dal Porto. La società bianconera vorrebbe acquisirne il cartellino ma dovrà fare i conti con la clausola da 30 milioni valida da giugno 2025.

La Juventus vorrebbe uno sconto dal Porto sui 30 milioni di euro del cartellino di Conceição

La Juventus sta cercando di ottenere uno sconto sui 30 milioni della clausola rescissoria del giocatore anche grazie alla mediazione assicurata dal procuratore Jorge Mendes: l'obiettivo è trovare una formula per trasformare il prestito del calciatore in un trasferimento a titolo definitivo senza gravare troppo sul bilancio.

Anche perchè il prestito è costato 7 milioni.

L’impatto di Conceição in questa prima parte di stagione ha convinto l'ambiente juventino, che lo vede come un giocatore importante per il presente e per il futuro della squadra: scatti continui, ottimo dribbling e due gol già messi a segno in 4 presenze, Giuntoli sarebbe già sicuro di volerlo in rosa.

Le dichiarazioni di Villas Boas su Conceicao

In occasione del Festival dello Sport di Trento, il presidente del Porto, André Villas-Boas, ha parlato proprio di Conceição e della sua situazione contrattuale: "Francisco è un talento, abbiamo fatto un'intesa sul prestito di 7 milioni che può arrivare a 10. Un talento come lui costa tanto ed è per questo che la Juventus ha pagato questo valore".

Il presidente del Porto ha inoltre sottolineato che la decisione di mandare Conceição in prestito alla Juventus è stata ponderata, ritenendo che fosse la soluzione migliore per il club e il giocatore: "Abbiamo deciso che era meglio per tutti fare questo anno di prestito".

Francisco Conceicao rientrerà nel match di Champions League contro lo Stoccarda

Guardando al campo, l'esterno mancino salterà il match di campionato contro la Lazio per squalifica a causa dell'espulsione rimediata contro il Cagliari per doppia ammonizione, la seconda per la nota simulazione punita da Livio Marinelli in pieno recupero.

Una situazione che ha fatto discutere e fa discutere molto ancora adesso, anche perchè l'AIA ha già fatto presente come il doppio giallo sia stato un errore di valutazione: il portoghese ad ogni modo non ci sarà contro gli uomini di Baroni e rientrerà solo contro lo Stoccarda in Champions League nel match previsto martedì 22 ottobre all'Allianz Stadium di Torino.

In campionato invece tornerà nel match contro l'Inter in calendario il 27 ottobre a San Siro.