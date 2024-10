L'opinionista Francesco Oppini ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale risponde alle polemiche innescate dal ds della Lazio Angelo Fabiani per il mancato rosso a Douglas Luiz nella gara persa 1-0 dai biancocelesti con la Juventus. Secondo Oppini il dirigente del club capitolino avrebbe dimenticato di citare ai microfoni di Sky Sport anche un rigore non visto in favore della formazione bianconera. Anche Edoardo Mecca, speaker radiofonico, ha detto la propria opinione sullo strascico di polemiche creatosi nel post-gara del match dell'Allianz.

Oppini a Fabiani: 'Facile sbandierare i propri torti e non parlare del fallo di mano di Gila non sanzionato'

Non si placano le polemiche che si sono scatenate dopo l'arbitraggio visto in Juventus-Lazio, partita vinta per 1-0 dai padroni di casa ma nella quale la squadra biancoceleste recrimina per un mancato rosso a Douglas Luiz. In merito a questo l'opinionista Francesco Oppini ha scritto un messaggio sul proprio account per rivendicare un episodio passato inosservato a molti e che avrebbe penalizzato la vecchia signora: "Ahi ahi Fabiani (Ds Lazio)! Facile lamentarsi del "tuo errore" arbitrale a sfavore, ma non parlare del rigore (mani di Gila) non dato alla Juventus molto prima. Niente di nuovo: se vuoi far casino fallo contro la Juventus e vedrai che funzionerà".

Il messaggio di Oppini ha scatenato decine e decide di repliche degli utenti sul web: "Ma perché di Gila che arriva in corsa e da una spallata sulla schiena a Vlahovic che sta per colpire di testa? Perché non ne parla nessuno? Quello è rigore" scrive un tifoso bianconero. Un altro aggiunge: "Sky ha concesso massimo 5 minuti ad ogni collegamento.

Stranamente con Fabiani si sono dilungati, concedendo spazio ad una lamentela pietosa. Quando si tira in ballo la Juventus si alza lo share".

Un utente X invece riprende Oppini scrivendo: "Siete tutti la faccia della stessa medaglia. Juve, Milan, Inter il male assoluto del calcio italiano, una cappa che opprime la Serie A. Gli arbitri vi portano in braccio anche quando non lo meritate.

Un sistema di potere fatto di arbitri, stampa e tv".

Mecca: 'Pensate se il VAR avesse fatto sparire un giocatore annullandogli un gol regolare'

Riguardo alle polemiche che si sono scatenate dopo le parole del ds della Lazio Fabiani ha detto la propria opinione su X anche lo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca: "Sbraitano davanti alle telecamere per un contatto a palla lontana gridando al furto. Pensate se avessero fatto sparire dal VAR un giocatore annullando loro un gol vittoria regolare".

Mecca ha poi rintuzzato su questo tema aggiungendo: "Se per questo non è stata sanzionata dal VAR nemmeno la testata di Pellegri a Gatti in Empoli-Juve. La differenza è che lì nessuno ha fatto scenate davanti alle telecamere".