La Juventus è in apprensione per le condizioni di Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese ha riportato un infortunio al costato e non ha risposto alla chiamata della sua nazionale per le qualificazioni europee. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il numero 8 bianconero avrebbe subito un’infrazione alla costola e, in occasione del match contro il Cagliari, non riusciva a respirare. Un problema che rischia di tenerlo lontano dai campi per alcune partite cruciali.

L’infortunio di Koopmeiners potrebbe costringere Thiago Motta, l’allenatore della Juventus, a rinunciare al giocatore per un match fondamentale: la sfida contro la Lazio del 19 ottobre.

Se non dovesse farcela, bisognerà capire se potrà recuperare per la partita di Champions League contro lo Stoccarda e il derby d’Italia contro l’Inter del 27 ottobre. Questa eventualità complicherebbe ulteriormente la situazione della Juventus, già in difficoltà a causa delle assenze di altri elementi chiave.

Emergenza sulla trequarti

Infatti, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao saranno indisponibili per la gara contro la Lazio. L’attaccante argentino è fermo per un infortunio muscolare e, secondo le previsioni, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro l’Inter. Il giovane portoghese, invece, è squalificato in campionato e potrà rientrare per la partita di Champions contro lo Stoccarda.

Queste assenze rendono già delicata la situazione per Thiago Motta e la possibile assenza di Koopmeiners rappresenterebbe un ulteriore ostacolo.

In caso di forfait anche per l’olandese, la Juventus si troverebbe in piena emergenza per la gara contro la Lazio, con pochi uomini disponibili sulla trequarti. Le uniche soluzioni a disposizione dell’allenatore sarebbero rappresentate da Mbangula, Yildiz e, forse, Timothy Weah.

Anche Weah, infatti, non è al meglio: l’esterno americano è rimasto a Torino a causa di un problema alla caviglia che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della sua nazionale.

La Juventus è alla vigilia di un periodo particolarmente complicato e Thiago Motta dovrà fare affidamento su tutte le risorse a sua disposizione per superare queste difficoltà.

Bremer operato

Nei prossimi mesi, la Juventus dovrà fare a meno anche di Gleison Bremer, che ha finito in anticipo la stagione. Il brasiliano è stato operato per sistemare la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’intervento è stato fatto a Lione dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery, presente anche il medico sociale della Juventus, Luca Stefanini. Adesso Bremer comincerà l’iter riabilitativo per riprendere il prima possibile l’attività agonistica. In ogni caso, per questo tipo di infortuni la ripresa è stimata tra i sei e gli otto mesi.