"Sapete qual è il problema di Vlahovic? Che all'Inter se Lautaro non segna, segna Thuram. Alla Juve, se non segna lui, Yildiz si sistema al massimo la frangetta. Un gol in stagione, la 10 sulle spalle: cosa ha mostrato finora? Nulla. Ha potenziale, ma non è pronto": ad essersi espresso in questi termini nelle ultime ore sul proprio profilo X è stato il giornalista sportivo Graziano Campi, che a proposito di Juventus e Dusan Vlahovic ha voluto evidenziare come - secondo lui - il vero problema del serbo sia quello di reggere sulle proprie spalle il peso di tutto l'attacco.

Altrove, sempre secondo Campi, l'onere di andare in rete sarebbe suddiviso su più compagini, differentemente da quanto avviene a Torino, laddove Yildiz, il numero 10, faticherebbe invece e molto a trovare la via della rete.

Solo un gol in Champions League, Yildiz è davvero un problema?

Un inizio col botto con due assist in altrettante gare di campionato contro Como all'esordio ed Hellas Verona alla seconda giornata, dopo si è eclissato quanto meno in Serie A: lui è Kenan Yildiz, il 19enne turco su cui la Juventus ha investito tanto (se non tutto) consegnandoli in estate la storica maglia numero 10.

Dopo un ottimo inizio, l'esterno ex Bayern Monaco sembra aver perso verve, eccezion fatta per il gol che ha aperto la goleada in Champions League contro il PSV bagnando con una rete 'alla Del Piero' il suo personale esordio nella massima competizione europea.

E in Serie A? Nelle successive 5 gare dopo le prime giornate è sempre partito titolare tranne nel match contro il Cagliari ma ha offerto prestazioni leggermente più opache. Poche conclusioni e ancor meno spunti ma le 'attenuanti' non mancano di certo.

Yildiz è alla prima stagione da titolare, ha solo 19 anni e sta incontrando le stesse criticità cui stanno andando incontro altri compagni di reparto ben più esperti di lui (vedi Koopmeiners e Nico Gonzalez fermi a 0 e un gol).

Il talento c'è e si vede, a Thiago Motta il compito di 'lasciarlo' tranquillo per ritrovare l'antica verve.

I tifosi rispondono a Campi: 'Ma che paragone è quello tra Yildiz e Thuam?'

Diversi tifosi della Juventus hanno replicato al post di Campi mostrandosi in totale disaccordo: "Ma che paragone è? Yildiz non è un centravanti come Thuram.

Che poi debba segnare di più ci sta, anche perché la porta la vede benissimo e ha un tiro incredibile. Ma da qui a giudicarlo “non pronto” ce ne passa. Si sacrifica tanto e ha fatto due assist nelle prime due partite" ha scritto un utente.

Un altro ha invece chiosato: "Prima stagione da titolare, uno dei pochi che salta l'uomo, tecnica sopraffina, gioca in fascia e parte da centrocampo, io ci andrei calmo prima di sentenziare. Dusan certi gol non li deve sbagliare, punto, e ne sbaglia troppi". Chiaro in questo caso il riferimento alla rete mancata dal serbo in Juventus-Cagliari, quando l'ex Fiorentina ha depositato fuori a porta vuota a 4 metri dalla porta avversaria sul punteggio di 1-0 per i bianconeri.