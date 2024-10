Quest'oggi il difensore della Juventus Gleison Bremer si è sottoposto all'operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l'intervento è stato effettuato presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal dottor Bertrand Cottet-Sonnery, noto per aver operato Ibrahimovic nel 2022 per lo stesso problema, e alla presenza del responsabile sanitario della Juventus, Luca Stefanini.

Il grave infortunio, riportato nel match di Champions League contro il Lipsia, costringerà il brasiliano a trascorrere almeno 6 mesi lontano dai campi da gioco inducendo indirettamente il tecnico Thiago Motta ad attingere a delle risorse interne per sostituirlo.

Kalulu, Gatti e Danilo chiamati agli straordinari

Senza il suo perno difensivo, l'allenatore bianconero chiederà gli straordinari a Gatti e Kalulu: quasi certamente saranno loro due a ricoprire sempre o quasi il ruolo di centrali di difesa. Al di là di possibili soluzioni dalla Next Gen, le altre due opzioni rispondono ai nomi di Danilo e Cabal: il primo non ha iniziato nel migliore dei modi l'avventura con Thiago Motta ma complice il ko dell'ex Torino dovrà per forza di cose essere ripescato. Stesso discorso per il colombiano, molto impiegato ad inizio campionato salvo poi finire in panchina. "Tutti dovremo dare di più" ha detto a tal proposito lo stesso Thiago Motta prima di Juventus vs Cagliari.

I numeri di Bremer con la maglia della Juventus

Il 20 luglio 2022 la Juventus acquista Bremer a titolo definitivo per 41 milioni di euro, più 8 milioni di euro in bonus. Debutta con la maglia bianconera nell'agosto successivo, contribuendo alla vittoria interna contro il Sassuolo (3-0) nella prima giornata di campionato. Il 6 settembre fa il suo esordio in UEFA Champions League ma rimedia lui come tutta la Juventus una sconfitta in casa del Paris Saint-Germain (2-1).

Solo cinque giorni dopo segna il suo primo gol in campionato, quello del momentaneo 1-2 contro la Salernitana (a fine gara arriverà il pareggio di Bonucci).

Nella stagione 2023-2024, Bremer si consacra definitivamente nei meccanismi della difesa bianconera e offre prestazioni di alto livello, conquistando il suo primo trofeo con la Juventus: la Coppa Italia, arrivata grazie alla vittoria in finale contro l'Atalanta.

Bremer continua ad essere un giocatore chiave anche sotto la guida di Thiago Motta. Il 21 settembre 2024, in occasione del match contro il Napoli terminato 0-0, indossa per la prima volta la fascia di capitano del club.

Il suo stop è arrivato nel momento peggiore: l'ex Toro stava offrendo altissimi livelli di prestazioni, solo a lui il compito di guarire e di tornare più forte di prima.