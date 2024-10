Brutte notizie per la Juventus: Gleison Bremer sarà costretto a un lungo stop a causa di un grave infortunio. Il difensore brasiliano, durante il match contro il Lipsia [VIDEO], ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gli esami medici hanno confermato il peggior scenario possibile, lasciando poche speranze per un recupero rapido. Il numero 3 bianconero dovrà infatti affrontare diversi mesi di riabilitazione, una perdita significativa per la squadra di Thiago Motta.

La situazione si complica ulteriormente per la Juventus, visto che anche Nico Gonzalez ha riportato un infortunio durante la stessa partita.

L’argentino ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, e gli esami hanno evidenziato una lesione al retto femorale.

Nico punta l’Inter

Sebbene lo stop dell’argentino sia meno grave rispetto a quello di Bremer, dovrà comunque fermarsi per una ventina di giorni. Il giocatore punta a recuperare in tempo per il big match contro l’Inter, previsto per il 27 ottobre, ma certamente non sarà disponibile per gli impegni con la nazionale argentina.

Per Thiago Motta, la perdita di Bremer rappresenta il problema maggiore, soprattutto perché il reparto difensivo della Juventus è già ridotto all’osso. Attualmente, i bianconeri possono contare su soli tre centrali di ruolo: Danilo, Pierre Kalulu e Federico Gatti.

Questo riduce le opzioni tattiche per il tecnico, che dovrà trovare soluzioni per mantenere la solidità difensiva della squadra nonostante le difficoltà. Con una stagione ancora lunga davanti, l’assenza di Bremer rischia di pesare non solo in Serie A, ma anche nelle competizioni europee, dove l’esperienza e la solidità difensiva del brasiliano erano elementi chiave.

Le parole di Bremer

Questo è un momento molto duro per Gleison Bremer. Il brasiliano starà fermo per più di sei mesi e dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. Bremer, tramite Instagram, si è detto molto abbattuto dopo l’infortunio grave accusato contro il Lipsia: “Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore”.

Dopo l’operazione per il numero 3 juventino comincerà il lungo periodo della riabilitazione. Per lui sarà una grande sfida e ha già fissato i suoi obiettivi per i prossimi mesi: “È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte”. In ogni caso Bremer ha spiegato che farà sempre sentire il suo affetto alla squadra e sosterrà i suoi compagni anche fuori dal campo. Adesso, la Juventus dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più forti ma il gruppo bianconero cercherà di compattarsi per sopperire all’assenza del brasiliano.