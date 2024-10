Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Rossi ha scritto un messaggio nel quale commenta le indiscrezioni che vorrebbero Thiago Motta pronto ad escludere Kenan Yildiz dagli 11 titolari di Inter-Juventus. Secondo Paolo Rossi inoltre, la compagine bianconera dopo il KO con lo Stoccarda potrebbe accontentarsi anche di un pareggio in casa della "Beneamata".

Juventus, Rossi: 'Dalle possibili formazioni si evince che il KO con lo Stoccarda ha tolto convinzioni a Motta'

Il giornalista sportivo Paolo Rossi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale analizza alcune indiscrezioni che riguarderebbero il derby d'Italia e le possibili formazioni che schiereranno i due tecnici: "Vedendo le ipotesi di formazione di Inter-Juventus direi che: 1.

Il KO con lo Stoccarda sta creando conseguenze sulle convinzioni di Motta sugli uomini. 2. Yildiz non viene considerato titolarissimo, forse neanche un trequartista se non gioca. 3. Decisiva la posizione di Cambiaso".

Dalle parole del giornalista dunque si evince come Thiago Motta starebbe pensando ad un esclusione che avrebbe del clamoroso di Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus sul quale società e tifosi hanno riposto tantissime speranze per il futuro.

Paolo Rossi in un secondo messaggio ha poi detto la propria opinione su quale risultato accetterebbe dall'insidiosa trasferta con l'Inter: "Al di là dei nostri principi (non si firma mai!) firmereste adesso, dopo Juve-Stoccarda, per un pari in Inter-Juve?

Io sì, se vedessi a San Siro una prova in linea con l'idea di gioco di Motta. Perché vorrebbe dire riacquisire certezze che potrebbero invece smarrirsi".

Inter-Juventus, le possibili formazioni dei nerazzurri: Inzaghi dovrebbe puntare su Zieliski

Proprio in merito alle possibili formazioni di Inter-Juventus, le ultime indiscrezioni vorrebbero Simone Inzaghi pronto a lanciare in campo un 11 piuttosto chiamato.

In porta dovrebbe andare Sommer, cosi come in difesa Pavard, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Dumfries potrebbe vincere il ballottaggio su Darmian mentre a sinistra Dimarco sarebbe padrone incontrastato della corsia. A centrocampo Zielinski dovrebbe essere preferito ad Asllani per comporre il trio con Barella e Mkhitaryan mentre in attacco inzaghi non avrebbe dubbi sul puntare su Lautaro Martinez e Thuram.

Inter-Juventus, Motta potrebbe sorprendere tutti: rischia Yildiz, si potrebbe rivedere Danilo

In casa Juventus invece le scelte potrebbero essere più sorprendenti rispetto a quelle fatte da Inzaghi: in difesa accanto a Savona, Kalulu e Cambiaso si dovrebbe rivedere Danilo. Nel centrocampo a due spazio potrebbero agire NIcolò Fagioli e Locatelli mentre dalla trequarti in su ci sarebbe la possibilità di vedere Conceição, McKennie, Weah e Vlahovic.