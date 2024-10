Gianluca Oddenino, giornalista de La Stampa, è stato intervistato su TiAmoCalciomercato, trasmissione del canale YouTube di Calciomercato.it, per parlare delle possibili soluzioni per il vice Vlahovic e delle strategie di mercato in vista delle prossime sessioni. La Juventus, nonostante la rivoluzione estiva, sembra ancora mancare di un’alternativa concreta per la punta serba, aprendo discussioni sulle possibilità immediate e sui piani futuri. Un altro argomento affrontato dal giornalista è il possibile approdo di Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille a giugno.

Il giornalista Oddenino ha parlato del possibile approdo alla Juventus di David

Guardando alle prossime sessioni di mercato, il nome di Jonathan David spicca come uno dei principali obiettivi per rinforzare il settore avanzato della Juventus. Oddenino ha ricordato come Giuntoli, fin dall'inizio del suo incarico, abbia avuto un'attenzione particolare per il canadese del Lille, un profilo che potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. Dopo il colpo Osimhen, Giuntoli continua a monitorare il mercato francese e David rappresenta un elemento ideale per il progetto di crescita della nuova Juventus. A tal riguardo ha dichiarato: "David piace a Giuntoli e a Thiago Motta per le sue caratteristiche''.

L'assenza di un vero vice Vlahovic

Oddenino ha sottolineato come la mancanza di un sostituto o affiancamento per Dusan Vlahovic sia un tema delicato per la Juventus. Nonostante i tentativi di Thiago Motta di adattare Nico Gonzalez e Timothy Weah come soluzioni temporanee, la squadra non dispone ancora di una punta che possa ricoprire pienamente il ruolo di vice.

Arkadiusz Milik, sebbene sia un'opzione teorica, sembra non essere centrale nei piani tattici dell’allenatore. Sull'argomento ha aggiunto: "Giuntoli in estate ha fatto capire a Milik che di fronte ad una rivoluzione così grande non era possibile cambiare anche il vice Vlahovic". Secondo il giornalista non sono da scartare movimenti importanti a gennaio in tema mercato.

Il giocatore Yildiz possibile vice Vlahovic

Proseguendo la sua intervista il giornalista sportivo Oddenino ha aggiunto che una delle ipotesi valutate da Thiago Motta è quella di utilizzare il giovane Kenan Yildiz come vice Vlahovic. Il suo talento e la capacità di ricoprire più ruoli nel settore avanzato potrebbero rappresentare un’alternativa tattica per il tecnico della Juventus. La fiducia del club nei confronti del giocatore, evidenziata dalla scelta di assegnargli la maglia numero 10, dimostra quanto Yildiz sia considerato un elemento su cui puntare per il presente e futuro.

Su David l'interesse anche del Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla spagna fra le società interessate a Jonathan David ci sarebbe anche il Barcellona, alla ricerca di un rinforzo come punta in previsione della prossima stagione. Con i 36 anni di Lewandowski, emerge la necessità di un giovane che possa sostituirlo nel lungo termine. David rappresenterebbe l'acquisto perfetto, anche perché arriverebbe a parametro zero.