Il Crotone ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida casalinga contro l'Avellino, posticipo serale dell'ottava giornata di Serie C che si giocherà lunedì 7 ottobre (ore 20:30). La gara tra calabresi e campani metterà in palio non solo tre punti importanti ma anche la possibilità di riconferma sulla panchina del Crotone del tecnico Emilio Longo. Dopo il pareggio pirotecnico (3-3) contro il Potenza al "Viviani", l'allenatore dovrà ottenere una vittoria contro l'Avellino per evitare un possibile esonero. Il Crotone, in questo avvio di campionato, ha totalizzato 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, viaggiando nella parte centrale della classifica.

Longo, panchina a rischio

Dopo due sconfitte e un pareggio nell'arco di una settimana e ben nove reti subite, il Crotone dovrà fare punti, possibilmente tre, già contro l'Avellino. In caso di vittoria, per gli squali sarebbe una boccata di ossigeno per risollevare una classifica deficitaria. La sconfitta, l'ennesima di questo avvio di torneo, porterebbe il Crotone in zona Playout con un clima che diventerebbe ancora più pesante attorno alla squadra. In questo caso, la società potrebbe anche decidere di prendere una decisione forte come il cambio di allenatore.

Crotone e Avellino, sfida tra deluse

Con la vittoria che manca ormai da quattro giornate - ultimo successo 2-0 all'Ezio Scida contro il Messina - il tecnico Emilio Longo non potrà fare calcoli, puntando alla vittoria nella gara contro l'Avellino.

La gara tra Crotone e Avellino contrapporrà due formazioni che hanno deluso le aspettative, raccogliendo molto meno di quanto preventivato in estate. In casa biancoverde è già saltata la panchina di Michele Pazienza, con l'affidamento della squadra al tecnico Raffaele Biancolino. Uno degli ex attesi sarà l'esterno offensivo Alessio Tribuzzi, passato in estate dal Crotone agli irpini.

Gara in posticipo serale

La sfida tra Crotone e Avellino si svolgerà il 7 ottobre in turno serale e potrà godere di una massima copertura televisiva. La sfida dello Stadio Comunale "Ezio Scida" sarà trasmessa in diretta dal canale RaiSport, dai canali calcio di Sky e dal servizio di streaming Now Tv, sponsor del campionato di Serie C.

Da questa gara la società rossoblù darà il via all’iniziativa #SqualettiAlloStadio, dedicata a tutti i ragazzi iscritti alle scuole calcio entrate a far parte della famiglia rossoblù: ASD Academy, ASD Crescendo, Lion King e Real Kroton.

Nel dettaglio, sarà come pagare un solo abbonamento (a prezzo intero per il settore scelto), ma allo stadio avranno accesso due adulti più il ragazzo iscritto alla scuola calcio. L’adulto non dovrà necessariamente essere un genitore o un parente del ragazzo.