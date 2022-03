La Juventus ha confermato tramite l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene l'addio di Paulo Dybala a fine stagione. L'argentino non prolungherà il contratto con la società bianconera e potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di Inter, Atletico Madrid e Barcellona. Il dirigente bianconero ha spiegato che la partenza di Dybala è dovuta non alle qualità dell'argentino ma per motivi tecnici. La Juventus di Allegri potrebbe giocare nella stagione 2022-2023 con un 4-3-3 o eventualmente con un 4-2-3-1.

Per questo come sostituto la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Jonathan David, punta del Lille protagonista di una stagione importante fino ad adesso con la società francese. Il canadese sarebbe il giocatore ideale come supporto a Dusan Vlahovic, in quanto dotato di tecnica e velocità. Inoltre è incisivo dal punto di vista realizzativo. Il classe 2000 piace a diverse società importanti, fra queste anche al Barcellona, Siviglia e Real Madrid. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare in questo finale di stagione.

Il giocatore David potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Jonathan David, punta del Lille che in questa stagione fino ad adesso ha disputato 39 match segnando 17 gol.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare soprattutto se l'interesse verso il giocatore dovesse riguardare diverse società. Potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Sarebbe un acquisto ideale non solo per motivi economici ma anche per quelli tecnici ed anagrafici.

E' un classe 2000 come Dusan Vlahovic e si aggiungerebbe ad altri giovani bianconeri come Federico Chiesa, Weston McKennie e Manuel Locatelli. La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con altri giovani. Piacciono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di Jonathan David rinforzerebbe il settore avanzato con un giocatore che ha già un'esperienza internazionale importante nonostante sia giovane.

Con la nazionale canadese ha già disputato 27 match segnando 20 gol. Si attendono però acquisti importanti anche a centrocampo ed in difesa, per migliorare la qualità del gioco ma anche per garantire più affidabilità alla difesa anche in considerazione dell'età avanzata di Bonucci e Chiellini. Potrebbero arrivare Paul Pogba del Manchester United, Antonio Rudiger e Jorginho del Chelsea.