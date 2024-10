Il Pontedera sta vivendo un momento non troppo positivo, con Menichini che ha preso il posto di Agostini in panchina, sperando che questo basti a dare la scossa. La Torres cerca invece il riscatto dopo il brutto ko casalingo con l'Arezzo. Ed è per questo che la sfida in programma domani alle ore 15 e valida per la nona giornata del Girone B di Serie C, ha non pochi spunti di analisi e di interesse.

Pontedera, out Guidi, avvio in salita per Menichini

Un debutto tutt'altro che semplice per Menichini. I granata avranno di fronte una Torres ferita e per di più dovranno fare a meno di Italeng, Ladinetti e del difensore Guidi.

Motivo per cui dovrebbe esclusa una rivoluzione tattica e un cambiamento di modulo, quantomeno per questa partita. Difesa a tre, con le certezze Espeche e Martinelli. Vista l'assenza del regista, in mediana potrebbe partire dal 1' Van Ransbeeck. Il belga avrebbe così il compito di dare qualità e di dettare i tempi della manovra. In attacco, a fare coppia con l'ex Olbia e Cagliari Ragatzu, potrebbe esserci Corona.

PONTEDERA (3-5-2); Tatalocchi; Espeche, Martinelli, Prelato; Peretta, Sala, Van Ransbeeck, Pietra, Ambrosini; Ragatzu, Corona. All. Menichini

Torres, Zaccagno squalificato, i pensieri e i dubbi di Greco

"Il Pontedera, in questa prima parte di campionato, ha raccolto molto meno di quanto avrebbe realmente meritato.

Sono una squadra viva e che, con il cambio di allenatore, avrà trovato carica e motivazione. Abbiamo analizzato quanto successo contro l'Arezzo domenica scorsa e ora vogliamo riscattarci subito", queste le parole del mister dei sardi Greco. Ancora out Antonelli e Brentan, i rossoblu devono fare i conti anche con la squalifica di Zaccagno.

Potrebbe però recuperare Zecca, pronto a prendere il posto di Guiebre, tra i più negativi nel match della scorsa giornata.. In difesa, Fabriani dovrebbe tornare in campo dal 1', ma saranno pochi i cambiamenti rispetto al ko con i toscani. In avanti ancora fiducia al trio composto da Scotto, Fischnaller e Nanni.

TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Mercadante, Dametto, Fabriani; Zecca, Mastinu, Casini, Zambataro; Fischnaller, Scotto; Nanni.

All. Greco

Pontedera-Torres, lo scorso anno vinsero i sardi

Il fischio d'inizio della partita è fissato per sabato 12 ottobre alle ore 15. Ad arbitrare la sfida sarà Matteo Dini, fischietto della sezione di Città di Castello. Le due squadre si sono affrontate anche lo scorso anno, con la sfida del Vanni Sanna terminata 0-0. In Toscana, invece, si erano invece imposti i sardi per 2-1, con le reti di Scotto e Zambataro, che domani saranno ancora tra i protagonisti della sfida.