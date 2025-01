Nessuna pausa e nessuna sosta, nonostante le festività, per il campionato di Serie A, che questo fine settimana tornerà in campo per la 19esima giornata.

Diverse le sfide interessanti in programma, su tutte Fiorentina-Napoli e il derby Roma-Lazio, ma il turno sarà caratterizzato dai rinvii di Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna che saranno recuperate martedì 14 e mercoledì 15 gennaio per effetto della Supercoppa Italiana, in partenza domani in Arabia Saudita con Milan, Juventus, Atalanta e Inter in lizza per il titolo.

Gli squalificati di queste 6 squadre sconteranno dunque lo stop non alla 19esima giornata bensì alla 20esima, dato che il regolamento prevede che il turno di squalifica vada rispettato nella prima gara utile in calendario (il 20esimo turno di queste squadre è in calendario l'11 e 12 gennaio, prima dunque dei recuperi della 19esima).

Serie A: squalificati Locatelli, Marì, Pobega e Goldaniga

I quattro calciatori squalificati per la 19esima giornata sono Marì del Monza, Locatelli della Juventus, Pobega del Bologna e Goldaniga del Como. Il centrale brianzolo sconterà la squalifica subito in Monza vs Cagliari, gli altri tre invece salteranno la 20esima giornata (in calendario 11 e 12 gennaio) per poi tornare a disposizione dei rispettivi tecnici in vista dei recuperi del 14 e 15 gennaio.

Serie A, il punto sugli infortunati

Guardando invece agli infortunati, sono molti gli allenatori che dovranno avere a che fare con delle defezioni in vista della giornata di campionato in arrivo.

Già in Venezia-Empoli, che aprirà il turno sabato 4 gennaio alle ore 15:00, potrebbero infatti non vedere il campo molti giocatori.

Per i toscani stagione finita per Pellegri e Haas, mentre Sazonov e Solbakken saranno out almeno fino a marzo. Fermi anche Viti, alle prese con una lesione all'adduttore, Zurkowski, che sta recuperando da un'operazione alla caviglia, ed Ebuhei, fermo per una lesione al legamento. Di Francesco, dal canto suo, dovrà rinunciare a Sbovoda (stagione finita), Sagrado e Duncan.

In dubbio fino all'ultimo Raimondo.

Uno dei match clou sarà Fiorentina-Napoli (sabato alle 18:00). Conte dovrà rinunciare a Buongiorno per una frattura alle vertebre, mentre Palladino dovrà ovviamente fare a meno di Bove.

In Verona vs Udinese gli scaligeri non avranno Cruz e Frese mentre dovrebbe farcela Lazovic alle prese con un virus intestinale.

Stagione finita per Harroui. Dubbio Giannetti per i friulani, mentre Davis, Zarraga e Okoye saranno certamente out.

Domenica 5 gennaio si aprirà con Monza-Cagliari in calendario alle 12:30. In dubbio fino all'ultimo in casa brianzola Vignato, Dany Mota e Kyriakopoulos, mentre Pessina dovrebbe tornare a fine gennaio. Tempi di recupero molto più lunghi per Gagliardini. Tra i sardi sarà out Luvumbo per una distorsione alla caviglia.

Lecce-Genoa sarà l'unica partita del pomeriggio. Ekuban, Norton-Cuffy, Messias, Ahanor, Malinovskyi compongono la lista degli assenti per Vieira. Giampaolo invece spera di recuperare Berisha, viste le assenze di Gaspar e Banda, il cui rientro potrebbe avvenire a febbraio.

Alle 18:00 è previsto il fischio d'inizio di Torino-Parma. Per Vanoli il vero dubbio è Walukiewicz, out invece i lungodegenti Schuurs, Zapata e Ilkhan. Pecchia valuterà fino all'ultimo Bernabé ed Esteves mentre non ce la faranno Osorio e Del Prato, che dovrebbe tornare a fine gennaio.

Il big match sarà ovviamente Roma-Lazio delle 20:45. Cristante potrebbe non farcela (distorsione alla caviglia) mentre in casa biancoceleste è corsa contro il tempo; out sicuramente Vecino e Pedro, dovrebbero invece recuperare Lazzari e Noslin partendo dalla panchina. In dubbio anche Patric.