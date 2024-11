Dopo sette risultati utili consecutivi il Crotone di Emilio Longo tornerà in campo domenica 24 novembre (alle 12:30) per la sfida dello Stadio Comunale "Ezio Scida" contro la Juventus Next Gen. La sfida sarà priva di due protagonisti tra le fila dei calabresi. Fuori per infortunio il difensore Davide Di Pasquale, assente invece per squalifica il centrocampista Andrea Gallo. La gara della 16^ giornata sarà diretta da Alessandro Silvestri della sezione AIA di Roma 1. Il tecnico del Crotone potrebbe confermare nella formazione iniziale due giovani in grande forma come Enrico Oviszach e Jonathan Silva.

Crotone, arriva l'ultima in classifica

Nel weekend il Crotone potrebbe tentare un ulteriore scalata alla classifica. Gli squali, forti di 4 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 7 giornate, ospiteranno la fanalino di coda Juventus Next Gen. La squadra di Emilio Longo, attualmente nelle retrovie della griglia playoff, intravedono il secondo posto (del Potenza) che dista solamente quattro punti. Una vittoria davanti al proprio pubblico potrebbe dare una nuova iniezione di fiducia a una squadra apparsa in ripresa dopo un avvio di stagione difficile, vissuto in zona Playout. La gara non vedrà la presenza del centrale difensivo Davide Di Pasquale (alle prese con il recupero da un problema fisico accusato contro il Catania) e del centrocampista Andrea Gallo, diffidato e ammonito a Latina e per questo fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Gara affidata a Silvestri

In vista di questo match la Lega Pro ha ufficializzato le designazioni relative alle gare della 16esima giornata di Serie C. Il match dello Stadio Comunale "Ezio Scida" tra Crotone e Juventus Next Gen sarà diretto da Alessandro Silvestri della sezione AIA di Roma 1. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia, mentre il quarto uomo ufficiale della sfida sarà Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.

L'arbitro della sezione AIA di Roma 1 non ha precedenti in gare ufficiali col Crotone.

Nella formazione titolare il tecnico Emilio Longo potrebbe confermare Oviszach e Silva, autori entrambi di 4 reti nella prima parte di stagione.

Crotone, Oviszach in grande forma

Nella gara di Latina vinta per 4-0 dal Crotone, oltre alla certezza chiamata Jonathan Silva, il tecnico Emilio Longo ha potuto ritrovare il miglior Enrico Oviszach.

Il calciatore in 14 giornate ha già segnato 4 reti, migliorando il suo record personale in campionati professionistici. Sua è stata la rete del vantaggio degli squali allo Stadio "Domenico Francioni".

Anche contro la Juventus Next Gen l'ex calciatore del Giugliano potrebbe partire titolare. In difesa ci potrebbe essere la conferma del giovane Alessio Guerini mentre in attacco può giocare Guido Gomez come unica punta, con Marco Tumminello ad agire alle sue spalle.