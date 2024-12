Il Crotone ha ottenuto un 1-1 allo "Zaccheria" contro il Foggia.

Il nono risultato utile della squadra calabrese regala agli uomini di Longo il quarto posto provvisorio nella classifica del Girone C con 26 punti totali.

Alla rete al 15' di Murano ha risposto al 19' Oviszach.

Al termine della gara è stato proprio il tecnico Emilio Longo ad analizzare in conferenza stampa la prestazione offerta dai suoi ragazzi: "Ci è mancato solo il gol per vincere".

Il Crotone tornerà in campo l'8 dicembre alle ore 15:00 all'Ezio Scida per la sfida casalinga contro la Casertana, turno della 18esima giornata di Serie C.

Crotone, le parole di Emilio Longo

La squadra calabrese, ai punti, avrebbe meritato qualcosa in più. Almeno tre occasioni sciupate nel finale di gara per i rossoblù e un punto che muove comunque la classifica: "Abbiamo avuto una parte iniziale di gara di ambientamento al terreno di gioco che non era in ottimali condizioni - ha sottolineato l'allenatore del Crotone Emilio Longo -, questo ha influenzato la velocità del gioco. Il gol subito ci ha svegliato, abbiamo trovato il pareggio e rischiato poco. Il primo tempo è stato alla pari. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ci è mancato solo il gol per vincere la gara. La mia squadra non si è mai accontentata, questo ci sta portando a costruire qualcosa di importante".

Un Crotone trascinato dai giovani

Le fortune del Crotone nelle ultime nove giornate sembrano arrivare dall'impiego con continuità dei giovani, Alessio Guerini, Enrico Oviszach e Jonathan Silva su tutti: "La problematica delle squadre sta proprio nell'utilizzare poco i giovani - ha rilanciato il tecnico del Crotone -, i calciatori vanno fatti crescere per poi essere mandati nelle categorie superiori.

Si deve attingere ai migliori talenti dei settori Primavera e portarli in Serie C per farli giocare. Per contribuire a rilanciare il calcio italiano si deve utilizzare in modo massiccio i giovani. Guerini è al primo anno in Serie C, Silva esce dal settore giovanile del Torino. Abbiamo giocatori che stanno cogliendo l'occasione avuta facendo del loro meglio in questa categoria".

Longo sulla prova offerta dal Foggia

"Il Foggia è una squadra ancora in crescita - ha concluso Emilio Longo -, sono a punti da quattro partite consecutive e sanno stare in campo. C'è bisogno di tempo per imparare e crescere. Anche loro hanno bisogno di lavorare, sono riusciti a giocare alla pari nel primo tempo, poi noi siamo usciti fuori nella ripresa".