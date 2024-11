Il Crotone torna in campo per la sfida della 14^ giornata di Serie C: all'Ezio Scida sfiderà il Catania di Domenico Toscano, match in programma domenica 10 novembre alle ore 19:30. In vista di questo match l'allenatore del Crotone Emilio Longo è intervenuto nella mattinata del 9 novembre per la tradizionale conferenza stampa della vigilia.

La sfida sarà trasmessa in chiaro sul canale Telecolor e in pay-tv sui canali "Calcio" di Sky e in streaming su NowTv.

Crotone, arriva il Catania

La sfida contro il Catania non sarà delle più facili per il Crotone, che dopo Benevento e Audace Cerignola incontrerà una delle formazioni con maggiore qualità in rosa del Girone C.

"L'indice di pericolosità dell'avversario è elevato - ha dichiarato Longo -, non vivono un momento eccellente in termini di risultati ma rimangono una squadra competitiva. Si tratta di un Catania che va tenuto in considerazione e che può contare su una rosa importante. I nostri pregi stanno uscendo alla distanza, la squadra sta provando a creare qualche azione in più. La nostra squadra dovrà sapere dove colpire, abbiamo lavorato bene in settimana provando a curare i dettagli in vista di questa gara".

Tumminello e Di Pasquale, si tenta il recupero

La marcia di avvicinamento alla sfida contro il Catania è stata condizionata dagli infortuni di Tumminello e Di Pasquale.

"Marco Tumminello è ritornato perfettamente in gruppo - ha rilanciato Emilio Longo -, ogni eventuale scelta non sarà quindi motivata dalla condizione fisica ma di livello tattico.

Davide Di Pasquale ha invece una tendinite fastidiosa, dovremo valutare quanto sia capace di sopportare il dolore ed essere a diposizione. Si tratta di un problema che porta fastidio sui terreni duri, sul sintetico, meno sul terreno in erba naturale".

Crotone, problemi difensivi

Uno dei problemi, difficili da risolvere, della prima parte di stagione del Crotone è il rendimento difensivo.

La squadra di Emilio Longo continua a subire troppe reti, spesso incassando gol al primo tiro in porta subito.

"Credo che nel breve periodo sarà difficile migliorare sotto l'aspetto delle statistiche la mole di reti subite - ha concluso Emilio Longo -, le reti subite nelle prime gare sono così tante che avremmo difficoltà a migliorare il dato.

Migliorare quanto fatto è difficile, per farlo dovremo avere del tempo, per avere una bella classifica bisognerà arrivare all'incirca al periodo di Natale. Nelle ultime 4-5 partite la squadra si difende bene, è migliorata tatticamente ma anche in termini di prestazione. A inizio stagione l'organizzazione è riuscita a sopperire poco a situazioni individuali scadenti".