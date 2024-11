Nelle scorse ore l'opinionista Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta la vittoria di misura dell'Inter sul Venezia, lanciando più di una frecciatina al tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi. Bergomi ha poi respinto con decisione le polemiche che si stanno creando per il gol annullato a Sverko per un contatto di mano.

Inter, Bergomi duro con Inzaghi: 'Quanti errori siamo disposti ad accettare da un allenatore troppo spesso impacciato?'

L'opinionista Fabio Bergomi ha espresso il suo pensiero sul proprio account X in merito alla gara giocata e vinta di misura dall'Inter contro il Venezia evidenziando un atteggiamento sbagliato dei ragazzi di Simone Inzaghi: "Certo contano i 3 punti.

Certo abbiamo creato molto senza finalizzare, come spesso accade. Certo il portiere avversario ha fatto, come quasi sempre, il fenomeno. Certo che se possono ci annullano gol e rigori per un’unghia o un ginocchio. Ma alla fine del primo tempo per l’indolenza manifestata ho persino pensato: "Ecco stanno giocando al risparmio per la Champions". E siamo sempre lì. Non considerando le parole (vogliamo sia la coppa che lo scudetto) e rimanendo alle azioni non sembrava l’atteggiamento giusto di chi vuol sbranare l’avversario per tallonare la capolista".

Proprio su Inzaghi poi Bergomi ha concentrato il proprio esercizio critico: "L’allenatore, dopo i cambi dello stesso minuto di tutte le partite, è stato sentito urlare teniamo la palla!

Quanti errori, vieppiù ripetuti, siamo disposti ancora a tollerare prima di valutare un allenatore troppo spesso impacciato che non riesce a fare, e quindi a trasmettere ai giocatori, il salto di qualità atteso da anni? Domanda retorica: tutti quelli che continuerà a fare. Perché sarà pure un non top, ovvero una scommessa spesso persa, ma è pur sempre quello che, quasi senza budget, ha scelto la Società.

E quindi ce lo teniamo".

L'opinionista ha continuato scrivendo: "Ora vedremo con che piglio scenderanno in campo in Champions. Perché le parole ingannano, i fatti no. Ps: è vero che gli antagonisti sono sulla carta meno forti di noi. Ma, come ben sappiamo, con la volontà si sopperisce alla minor forza. Di scudetti ultimamente ne abbiamo già buttati due su tre in pattumiera per questo".

Infine Bergomi ha respinto le polemiche venutesi a creare sui social per l'episodio del gol annullato al Venezia: "Però adesso capisco il tifo ed anche le immagini che al Var devono essere chiare e inequivocabili. Ma qui ci sono 3 falli, mano, carica, spinta, di tutto. Bisogna essere seri. Io ho accettato la spinta di Dumfries dove sembrava rigore per mani nettissimo del difensore veneziano, qui non possiamo mettere in discussione nulla".

Inter, i tifosi rispondono a Bergomi: 'Col Venezia alcuni elementi hanno avuto atteggiamento indisponente'

Le parole di Bergomi hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi dell'Inter: "Quelli che hanno avuto ieri un atteggiamento supponente sono Thuram, Dumfries e Mikitaryan, gli altri erano molto concentrati" sostiene un utente su X. Un altro invece si oppone al pensiero di Bergomi scrivendo: "Colpa dell’allenatore se in un 4vs2 fanno i globe trotters se la passano tra di loro e concludono l’azione in maniera ridicola?".