Nel corso di Juve Zone, programma trasmesso sul canale YouTube di Calciomercato.it, è tornato a far parlare di sé il nome di Giacomo Raspadori come possibile obiettivo della Juventus per gennaio ma non solo. Si è parlato anche del futuro professionale di Dusan Vlahovi, con la possibilità per la punta bianconera di lasciare Torino già a gennaio soprattutto se non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento di contratto. Ne ha parlato in particolar modo il giornalista sportivo de L'Equipe Elvin De Fazio.

Le dichiarazioni di De Fazio su Vlahovic

Durante la trasmissione sul canale Youtube di calciomercato.it, è emersa anche l’ipotesi di una partenza di Dusan Vlahovic, la punta serba attualmente alla Juventus.

Elvin De Fazio, giornalista de L'Equipe, ha parlato del possibile trasferimento di Vlahovic al Paris Saint-Germain già a gennaio. “Mi auguro che riesca a rinnovare con la Juventus,” ha commentato De Fazio, “ma in caso contrario, la società francese rappresenterebbe una destinazione molto interessante”.

Il futuro professionale di Raspadori e il gradimento della Juventus

Come sottolineato dal giornalista sportivo Mirko Di Natale su Juve Zone Raspadori è considerato il profilo ideale: "È il giocatore più spendibile per la Juve. Giuntoli ha sempre creduto in lui ed è un elemento adatto al gioco di Motta". Tuttavia, ci sono problemi significativi, a partire dalla volontà del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis di non cedere la punta ad una diretta sfidante nel campionato italiano.

Altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Joshua Zirkzee. Al momento però, come è stato sottolineato nella trasmissione su Youtube l'agente sportivo di Zirkzee ha scartato la possibilità di un trasferimento a gennaio, dato che lo United ha investito oltre 50 milioni di euro per acquistarlo solo pochi mesi fa, rendendo improbabile una cessione, soprattutto con la formula del prestito.

Gli altri nomi per il mercato di gennaio

La Juventus valuta altri profili per il mercato di gennaio. Per il settore avanzato piacciono anche Lucca dell'Udinese e Bonny del Parma, anche se la loro valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e le rispettive società preferirebbero non venderli in quanto impegnate nella lotta per la permanenza nel campionato italiano.

Per quanto riguarda invece il settore difensivo l'esigenza è andare ad aggiungere almeno un centrale difensivo considerando l'infortunio di Gleison Bremer, che rientrerà a fine stagione. Il preferito sarebbe Milan Skriniar, ma solo se il Paris Saint Germain lo lasciasse partire in prestito con il contributo nel pagamento dell'ingaggio. L'altro nome gradito è Ardian Ismajli, giocatore dell'Empoli in scadenza di contratto a giugno.