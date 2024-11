La Juventus si trova di fronte a una questione spinosa: l'assenza di un vice Dusan Vlahovic per la sfida cruciale contro l'Inter a San Siro. L'infortunio dell’attaccante serbo in nazionale riaccende l’urgenza di trovare un'alternativa in attacco per evitare di compromettere il cammino stagionale, che si preannuncia lungo e faticoso. Tra i nomi sul tavolo per gennaio spunta quello di Patrik Schick, vecchia conoscenza della Serie A e attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Sullo sfondo, i bianconeri rimangono interessati al profilo di Victor Osimhen, di proprietà del Napoli, ma attualmente in prestito al Galatasaray.

La situazione in casa Juventus

L'assenza di Dusan Vlahovic mette in evidenza una lacuna strutturale nella rosa della Juventus: la mancanza di un vice attaccante di ruolo. La stagione 2023-24 proseguirà fino a luglio con impegni pesanti, inclusi il campionato, la Coppa Italia e il Mondiale per club. Questo rende improrogabile la necessità di un’alternativa affidabile. La Juventus, con Giuntoli alla guida del mercato, sta valutando diverse opzioni per colmare questa lacuna.

Tra le ipotesi più concrete c’è quella di Patrik Schick, attaccante versatile e già esperto del calcio italiano grazie alle esperienze con Sampdoria e Roma. Schick, nonostante il mancato trasferimento a Torino nel 2017 a causa di visite mediche non superate, sembra oggi il profilo ideale per rispondere alle esigenze della squadra.

Patrik Schick, un attaccante duttile e di esperienza

Patrik Schick è un giocatore che potrebbe portare alla Juventus caratteristiche uniche. Non è un centravanti puro, ma la sua capacità di adattarsi a più ruoli offensivi lo rende una pedina preziosa. La scorsa stagione con il Bayer Leverkusen è stata significativa: complice l’infortunio del compagno di squadra Victor Boniface, il ceco ha trovato spazio e chiuso in doppia cifra.

Un segnale importante di maturità e affidabilità.

Il suo passato in Serie A, dove ha mostrato sprazzi di talento con Sampdoria e Roma, è un ulteriore punto a favore. Tuttavia, molto dipenderà dalla volontà del Bayer Leverkusen di aprire alla formula del prestito e dalle mosse di mercato della Juventus, legate anche alla gestione di giocatori come Milik.

Osimhen, sogno proibito della Juventus

Se Schick rappresenta una pista concreta, il nome di Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray, rimane un sogno proibito per i bianconeri. Nonostante il prezzo sia sceso dai 130 milioni della clausola rescissoria a circa 75 milioni di euro, il club partenopeo difficilmente cederebbe il suo gioiello a una diretta concorrente come la Juventus. Peraltro, il mercato europeo non ha soddisfatto le richieste del Napoli, lasciando Osimhen senza acquirenti tra le big.

La Juventus, quindi, guarda da lontano, ma con un occhio attento alle opportunità che potrebbero aprirsi. Al momento, l’opzione Schick sembra più accessibile e strategicamente sensata, anche in ottica di gestione finanziaria.