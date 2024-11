Nelle scorse ore lo speaker Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando l'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe la Juventus sulle tracce dello svincolato Sergio Ramos, bocciando l'eventuale arrivo dello spagnolo in quanto avanti con l'età e in condizioni atletiche poco funzionali. Secondo Mecca, invece, il club piemontese dovrebbe puntare forte su Jorrel Hato, giovane stopper dell'Ajax.

Juventus, Mecca perplesso: 'Prendere Sergio Ramos vorrebbe dire averlo in forma per il mese di febbraio'

Lo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Sergio Ramos, leggendario difensore centrale attualmente nella lista dei free agents: "Siete consapevoli che prendere ora uno svincolato di 40 anni significherebbe averlo in condizione fisica accettabile minimo a febbraio?

".

Mecca in un secondo messaggio ha poi dato una lettura di quello che dovrebbe essere il prototipo del calciatore tipo che la società bianconera dovrebbe tentare di acquisire per la prossima finestra di riparazione invernale: "A gennaio la Juve dovrebbe intelligentemente prendere Hato, che giocherebbe da centrale sinistro e/o da terzino sinistro. Anche perché in ogni caso a giugno un difensore forte dovrà essere preso, tanto vale anticipare".

Un consiglio, quello dato da Mecca alla Juventus, che attualmente apparirebbe più come una suggestione di calciomercato sia per il lungo contratto che lega Hato all'Ajax sia per il costo del suo cartellino, ad oggi intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra di cui la società bianconera non disporrebbe in questa finestra di riparazione.

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Si rischia grosso nelle prossime partite'

Le parole scritte da Mecca hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi della Juventus sul web: "Sei consapevole che ci sono 10 partite fino a gennaio e che rischi grosso? Poi come lo mandi avanti "il progetto" se non ti piazzi in Champions e non prosegui il cammino in Champions?" scrive un utente su X evidentemente a favore di un eventuale arrivo di Sergio Ramos.

Un altro sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Invece Danilo e Rouhi sono in grandissime condizioni. Poi se in queste 9 partite si perderanno competizioni e punti per la qualificazione in Champions non venire a piangere dopo. E la società se non va in Champions non venisse a piangere miseria".

Un altro poi si concentra sul discorso di Mecca fatto su Hato: "Sarebbe un difensore forte?

Tra avere tanto potenziale ed esser forte c’è differenza. Se poi consideri che gioca prevalentemente come terzino in Olanda (non proprio una lega top), se tanto mi da tanto avrà bisogno di molto tempo prima di fare il centrale in Italia".