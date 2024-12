"Ci può stare un calo, perché giocano sempre gli stessi": ad essersi espresso in questi termini è stato nelle ultime ore Beppe Bergomi, che ospite negli studi di Sky Sport ha commentato l'1-1 ottenuto ieri sera dalla Juventus contro il Lecce.

I bianconeri, ancora una volta, hanno mostrato diverse difficoltà nel gestire la partita e nell’imporre il proprio gioco, dando vita a una prestazione che non ha soddisfatto le aspettative della vigilia al netto dei tanti infortuni (quello di Vlahovic in testa).

Bergomi: 'Il Lecce ha cambiato la partita con i cambi'

"L’allenatore del Lecce Giampaolo con i cambi ha cambiato la partita sia con il Venezia dove è andato in difficoltà nel primo tempo che oggi, quando le sostituzioni hanno dato verve alla squadra. Perché nel secondo tempo, effettivamente ha costruito molto" ha proseguito Bergomi.

In effetti il gol del pareggio del Lecce è arrivato in pieno recupero ad opera di Rebic, che era subentrato a partita in corso, al termine di un forcing durato per tutti gli ultimi 20 minuti dell'incontro: "Forse questo viene anche dal fatto che giocando sempre dietro il Lecce, la Juventus nel primo tempo ha speso anche tanto per andare a prenderli. Se tu continui a giocare, fai correre l’avversario, poi da sotto continui a giocare e i cambi hanno dato qualcosa in più.

Dall’altra parte sono stati fatti dei cambi, non lo so tante volte anche forzati. Negli ultimi anni siamo anche abituati a determinati allenatori che fanno pochi cambi per mantenere sempre l’equilibrio" ha dichiarato al riguardo Bergomi che ha dunque dato una chiave fisica al calo dei bianconeri nella ripresa.

La classifica della Serie A, Juventus a 6 punti dal Napoli

In attesa di Roma-Atalanta, la Juventus si trova sesta in classifica a -6 dal Napoli primo in classifica che ha vinto il proprio match contro il Torino per 0-1.

I bianconeri non sono riusciti dunque ad approfittare della sconfitta della Lazio a Parma e hanno recuperato solo un punto alla squadra di Baroni, al momento quinta in classifica.

Per conoscere l'esito di Fiorentina-Inter, interrotta al 17esimo del primo tempo per il malore che ha colpito il calciatore dei viola Edoardo Bove, bisognerà invece attendere il recupero dell'incontro che la Lega Serie A cercherà di calendarizzare il prima possibile.

Adesso la Juventus ha davanti a se una settimana di allenamenti piena e spera di recuperare qualcuno degli infortunati, Weston McKennie, Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic su tutti.