Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto a Viva el Futbol parlando dell'attaccante della Juve Dusan Vlahovic e del centrocampista Teun Koopmeiners. Il barese si è poi focalizzato sulla prestazione dei piemontesi col City in Champions League.

Juventus, Cassano non fa sconti: 'Vlahovic scarso tecnicamente ed isterico, Koopmeiners dopo 4 mesi è improponibile'

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol della Juventus e di due calciatori nello specifico, Vlahovic e Koopmeiners: "Il serbo è stato inguardabile e col City stava anche sbagliando la palla che Yildiz gli ha messo ad un metro dalla porta, poi fa gol e tutti gli danno 7.

Il ragazzo non migliora, tecnicamente è scarso ed è sempre isterico. Insomma non mi piace come attaccante. Koopmeiners è improponibile, perché l'olandese deve fare la differenza ma non si può guardare. Sembra avere paura quando gli arriva il pallone e sbaglia tanto di conseguenza. Malissimo e ormai sono passati 4 mesi".

Cassano si è poi focalizzato sulla prestazione effettuata dai bianconeri in Champions, andando in contrapposizione con chi ha esaltato la gara degli uomini di Motta: "Io non posso fare i complimenti alla Juventus per la partita giocata col City e non mi frega niente di chi scrive che Motta ha dato una lezione di calcio a Guardiola. Anzi lo ritengo quasi offensivo perché da quando lo spagnolo allena nessuno gli ha mai dovuto insegnare qualcosa, anche quando viene battuto.

Tornando al discorso sulla Juve, non possono fargli i complimenti perché la squadra bianconera è stata solo fase difensiva. Giocando in casa ha condotto la propria gara solo esclusivamente pensando a far girare la palla da sinistra a destra e viceversa. Non mi è piaciuta per niente e non riesco a congratularmi con una formazione che è stata messa all'angolo e che ha vinto la partita con i contropiedi".

Infine l'ex calciatore ha detto: "La Juventus col City, escluso il tiro di Yildiz, non ha fatto nulla ed ha giocato solo ed esclusivamente in ripartenza. Poi nessuno se lo aspettava? Ok ci sto, però ripeto la squadra di Motta è stata improponibile e non posso fargli i complimenti".

Juventus, i tifosi rispondono a Cassano: 'Mai un riconoscimento ai bianconeri da Antonio'

Le parole di Cassano hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Anche in un momento così difficile dopo la vittoria più inaspettata della stagione contro una squadra di mostri, mai un riconoscimento, nessun merito alla squadra e all’allenatore" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ma Cassano cosa sì aspettava dalla Juve dopo 4 mesi di Thiago Motta e senza giocatori importanti, che mettiamo sotto nel possesso palla il City? Ok Koopmeiners e Vlahovic non hanno fatto la partita della vita ma con Gatti, Savona e Kalulu che cercano di fare gioco contro la prima della classe in Premier League 2 a 0 mi sembra un risultato eccezionale".