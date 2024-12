Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Danilo, difensore centrale della Juventus dato in uscita da Torino. Di Marzio, parlando poi delle indiscrezioni che vorrebbero Joshua Zirkzee accostato al club bianconero, ha sottolineato come lo United non avrebbe attualmente intenzione di cedere l'olandese.

Di Marzio: 'Il Napoli va su Danilo, difensore che Conte e Manna considerano ideale'

Nelle scorse ore il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport rivelando l'indiscrezione di Calciomercato che riguarderebbe l'uscita di un difensore dalla Juventus: "Resta da capire quello che accadrà con Danilo: se il brasiliano, che è candidato per una maglia da titolare nella gara con il Lecce, dovesse andare via allora è chiaro che la Juventus prenderà 2 difensori centrali nel mercato di gennaio.

La novità di queste ore è che su Danilo c'è il Napoli. Antonio Conte e Manna hanno individuato nel classe '91 il profilo ideale per completamento del reparto difensivo della compagine partenopea".

Di Marzio è sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "Il Napoli cerca un difensore in più, perché Antonio Conte ha Rahmani e Buongiorno come primissime scelte e per questo Conte vuole Danilo, poi non so se la Juventus glielo cederà. Il brasiliano è comunque in scadenza di contratto, vorrebbe giocare di più e non mi sembra tra i calciatori più considerati da Thiago Motta. In merito a questo punto, penso che lo stesso Danilo si aspettasse di poter giocare di più, essendo uno leader e capitano del Brasile e invece lo stopper si è ritrovato ad essere una terza scelta".

Il giornalista ha continuato dicendo: "Il rischio che si prende la Juventus nel puntare ancora sul lungodegente Milik è chiaramente dietro l'angolo però l'idea della società bianconera è quella di vedere nei prossimi giorni come rientrerà il centravanti polacco. Perché la priorità di Cristiano Giuntoli resta quella di prendere almeno un difensore e il candidato numero uno per questo ruolo resta Antonio Silva del Benfica"

Proprio in merito all'eventuale potenziamento dell'attacco bianconero e nello specifico sull'indiscrezione che vorrebbe Zirkzee in orbita Juve Di Marzio ha riferito: "Per il Manchester United la cessione dell'olandese attualmente non è un tema.

Amorim è appena arrivato ed è chiaro che prima vorrà vedere nel corso delle settimane quali saranno i calciatori da trattenere o da far partire. Fino ad oggi ribadisco che Zirkzee non è sul mercato".

Ipotesi tattiche sul Napoli: l'impiego di Danilo con Conte

Se il Napoli riuscisse a prendere Danilo lo potrebbe utilizzare effettivamente come primo sostituto dell'accoppiata Rahmani-Buongiorno.

Il brasiliano andrebbe eventualmente all'occorrenza fare le veci dello stopper kosovaro, in quanto destro di piede come lui, ma potrebbe in casi di emergenza ricoprire anche il ruolo di vice Buongiorno.