La squadra del Crotone si avvicina a passi decisi alla sfida contro la Casertana, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Ezio Scida. In questi giorni i rossoblù hanno intensificato gli allenamenti, in vista di un match fondamentale per consolidare la propria posizione in classifica. La squadra ha svolto questo giovedì 5 dicembre un allenamento congiunto con la Primavera, mettendo in campo tutte le proprie energie per affrontare la sfida contro la Casertana nel miglior modo possibile.

Crotone in campo contro la Primavera

Nel pomeriggio, i giocatori del Crotone si sono ritrovati al centro sportivo per un allenamento congiunto infrasettimanale contro la squadra Primavera.

La sessione si è rivelata positiva sotto il profilo del gioco e del morale, con una netta vittoria per 11-0. Le reti sono state realizzate da Vitale, Oviszach, Gomez (autore di una doppietta), Stronati, Chiarella (che ha segnato una tripletta), Barberis, Rojas e dal baby Vrenna.

Un buon segnale per mister Longo, che ha visto i suoi uomini in grande forma offensiva, ma anche per il reparto difensivo, che non ha concesso nulla agli avversari.

Cargnelutti, Guerini e Tumminello: aggiornamenti sugli infortuni

Il Crotone continua a fare i conti con qualche acciacco fisico, ma le notizie sono generalmente positive. Infatti, Cargnelutti, che aveva accusato un problema muscolare, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolo-scheletriche.

Il calciatore ha già iniziato il trattamento per il recupero e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Sono da tenere sotto osservazione anche le situazioni di Guerini e Tumminello, che sono stati tenuti a riposo a scopo precauzionale. Le condizioni di entrambi saranno valutate più nel dettaglio nei giorni a venire.

Longo torna a parlare in conferenza stampa

Venerdì 6 dicembre mister Longo incontrerà i giornalisti per parlare della partita in programma contro la Casertana. Il tecnico farà il punto della situazione e risponderà alle domande della stampa riguardo la preparazione della squadra, alle condizioni dei giocatori e alle sue aspettative per la sfida.

Successivamente, la squadra scenderà in campo per l’ultimo allenamento prima della partita.

Per la partita di domenica Crotone dovrà fare a meno di Jonathan Silva con il calciatore brasiliano che sarà assente per squalifica. Al suo posto il tecnico valuta diverse alternative, senza escludere un cambio di modulo e il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 già utilizzato nella parte finale dell'ultima sfida casalinga contro la Juventus NG.