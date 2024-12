Il giornalista Marcello Chirico ha commentato sul proprio canale Youtube il pareggio della Juventus contro il Venezia di ieri sera, sottolineando come l'obiettivo minimo stagionale della Champions dichiarato da Cristiano Giuntoli sarebbe fortemente a rischio, sia perché la squadra non proporrebbe un calcio accettabile e sia per la serie di passi falsi dei bianconeri nelle ultime gare.

Chirico: 'La Champions che nomina Giuntoli di questo passo diventa un obiettivo complicato da centrare'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando del pareggio ottenuto in extremis dalla Juventus per 2-2 col Venezia:" Non è possibile che incontri l'ultima in classifica e per poco non perdi in casa.

Che poi questo pareggio vale una sconfitta ed il problema vero non è lo scudetto, perché a quello non bisogna neanche più pensare, il problema è che tu devi entrare tra le prime quattro. L'ha detto anche Giuntoli che l'obiettivo di quest'anno è confermarsi in Champions League. Ma tu non ci entri se continui a pareggiare".

Chirico ha continuato: "Cioè non è possibile che il Venezia venga a Torino e giochi meglio della Juventus. La squadra di Di Francesco ha giocato meglio e poteva vincere, anzi si sarebbe meritato la vittoria perché ha creato di più ed è stato più pericoloso della Juventus. Ha ragione Alessandro Del Piero, quando dice che ormai ti hanno capito e chiunque chi viene a Torino non ha paura.

Succedeva già con la Juve di Pirlo e succedeva con la Juve di Allegri. Gli avversari capivano che andare all'Allianz Stadium era un'occasione per fare risultato".

Infine il giornalista ha concluso sottolineando: "Quest'anno quante volte l'abbiamo vista giocare da Juve questa nuova Juve raramente. Sì, adesso mercoledì l'abbiamo lodata perché ha fatto una buona partita e ha preso tre punti importanti in Champions League, ma non posso pensare che tre giorni dopo sei questa roba qui.

Sei andato pure in vantaggio con Gatti e la devi chiudere col Venezia e invece nei minuti successivi al gol del difensore bianconero ho contato 3 occasioni limpide per gli uomini di Di Francesco".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Chi glielo dice alla squadra di comportarsi cosi?'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di centinaia di tifosi bianconeri: "Non è possibile che abbiamo la palla sulla trequarti e invece di attaccare e puntare la porta, torniamo indietro e palla al portiere.

Chi glielo dice di comportarsi così?", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Capisco l’entusiasmo per la vittoria in Champions, però con questa squadra prima di fare certe valutazioni bisogna aspettare".