Stando a quanto riferito su X dal giornalista Alfredo Pedullà la Juventus starebbe osservando in casa Barcellona i profili di Ronald Araujo e Andreas Christensen, due difensori che potrebbero uscire dal club spagnolo. Inoltre per Pedullà il ds Cristiano Giuntoli continuerebbe a monitorare la situazione di Joshua Zirkzee.

Juventus, occhi sul Barcellona: Araujo e Christensen sarebbero due nomi nuovi messi nel taccuino di Giuntoli

La ricerca del difensore per gennaio non si ferma in casa Juventus e secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato riferite su X da Alfredo Pedullà, il ds bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe aggiunto due nomi alla già fitta lista dei profili seguiti: "Hancko resta la priorità (gennaio o giugno), per Antonio Silva manca apertura al prestito del Benfica, per Tomori ci sarà dialogo con il Milan in modo da capire eventuali margini.

Ma occhio alle eventuali uscite da Barcellona: Araujo e Christensen".

Si tratta di due profili evidentemente non centrali nel progetto Barcellona: Araujo, tornato in gruppo da diversi giorni a seguito di un problema muscolare rimediato con la propria nazionale, non è riuscito a collezionare neanche un minuto di gioco in questa stagione, considerando ovviamente tutte le competizioni in cui è coinvolta la compagine blaugrana. Poco meglio è riuscito a fare Christensen, schierato in campo nella Liga dal tecnico Flick per appena 26 minuti di gioco. Il danese sta rientrando da uno stop forzato causato da un'infiammazione al tendine d'Achille. Un problema che il classe '96 sembrerebbe ora aver superato e che gli dovrebbe permettere di tornare in campo per l'anno nuovo.

Peduillà: 'La Juventus continua a seguire con interesse la vicenda Zirkzee'

Pedullà sempre sul proprio account X ha poi rivelato una seconda notizia inerente il mercato bianconero, ma questa volta si è concentrato sui possibili movimenti di gennaio per l'attaccante: "La Juventus continua a seguire con interesse la vicenda Zirkzee, si è iscritta (come già anticipato) alla corsa non semplice per Kolo Muani e sullo sfondo resta sempre Raspadori".

I tifosi commentano le indiscrezioni di Pedullà: 'Araujo non ha giocato neanche un minuto quest'anno'

Le indiscrezioni rivelate dal giornalista hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Araujo non ha giocato neanche un minuto per infortunio nella pre-season, è rientrato a metà dicembre", scrive un utente perplesso su X in merito al tema dei difensori.

Un altro invece sottolinea: "Per Raspadori preferisco far giocare McKennie li davanti. Che senso ha questo giocatore".