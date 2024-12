Nelle scorse ore lo speaker Edoardo Mecca ha scritto su X un messaggio nel quale caldeggia ancora la figura del tecnico della Juventus Thiago Motta. Per Mecca inoltre l'infortunio di Gleison Bremer avrebbe bloccato enormemente il processo di crescita che aveva intrapreso la squadra.

Juventus, Mecca: 'Gran parte del popolo bianconero è infuriato con Motta ma io continuo a credere in lui'

Lo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio dedicato alla Juventus e alla sfiducia che comincerebbe a circolare nell'ambiente bianconero nei confronti di Thiago Motta: "Lo dico oggi, dopo questo ennesimo pareggio, con gran parte del popolo infuriato che sfiducia l’allenatore: io continuo a credere che Thiago Motta sia l’uomo giusto e che dobbiamo pazientare e tenere duro.

Abbiamo una squadra zeppa di giovani talenti che devono crescere ed acquisire esperienza e sono sicuro che vedremo i frutti maturare di un lavoro che ad oggi non ci soddisfa".

Mecca ha proseguito riferendosi nello specifico alla gara col Bologna giocata e pareggiata per 2 a 2 dai bianconeri: "Malissimo per 70 minuti ma non averla persa è importantissimo. Cambi decisivi con arretramento di Koopmeiners in mediana, che finalmente si sblocca. Salvo solamente la reazione per aver recuperato una partita che avremmo perso meritatamente. Meraviglioso Mbangula. Per il resto male male ma serve svegliarsi, i punti persi sono davvero troppi".

Mecca ha infine sottolineato quanto l'infortunio di Bremer abbia arrestato il percorso intrapreso dalla Juve: "Secondo me l’infortunio del brasiliano ha segnato un cambio di rotta che ha frenato parecchio il processo di crescita.

Dopo i 7 gol subiti in tre partite dopo Lipsia (Cagliari, Inter e Parma) sembra che la squadra abbia cercato di riordinarsi ripartendo dalla compattezza difensiva variando gli interpreti: questo ha portato inevitabilmente ad avere meno soluzioni in altre zone del campo, depotenziando così di molto la parte offensiva. È come se da quell’infortunio la Juve avesse molta più paura di sbagliare e di conseguenza giocare, eccezion fatta per le partite contro Inter, Lille e a tratti Udinese e Toro.

Paradossalmente nel disastro di oggi, gli ultimi 20 minuti hanno visto una Juve disperatamente libera di rischiare e quindi pericolosa. La forza della disperazione supera talvolta il timore dell’errore".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Motta non ha esperienza per stare a questi livelli'

Le parole di Mecca hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Motta non è da Juve.

Serviva un allenatore con esperienza a questi livelli. Magari tra 10 anni Motta sarà da Juve ed avrà vinto 3 scudetti ma oggi nn è cosa per lui, stop" sottolinea un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Senza polemica, mi piacerebbe leggere l'elenco dei giovani talenti, perché a me solo Yildiz e Conceicao paiono in grado di diventare dei top ma magari sbaglio".