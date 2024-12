Il lavoro del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli per gennaio non sarà semplice in quanto dovrà tappare la falla venutasi a creare nel reparto difensivo dopo i vari infortuni, tenendo però in considerazione anche un eventuale acquisto per l'attacco. Proprio per questo motivo starebbe rimbalzando nelle ultime ore tra le mura della Continassa il nome di Georges Mikautadze.

Mikautadze sarebbe un'alternativa per gennaio se Milik dovesse abbandonare la Continassa

La Juventus, come già anticipato, cercherebbe un'occasione di mercato per potenziare l'attacco e questa potrebbe crearsi soprattutto se Milik dovesse abbandonare a gennaio la Continassa.

Il centravanti polacco non darebbe più quelle certezze atletiche di cui la squadra bianconera necessita e per questo Giuntoli con Motta si sarebbero decisi a puntare su un altro tipo di attaccante, come Georges Mikautadze. Il bomber nato in Georgia - ma naturalizzato francese - si sta alternando tra le fila del Lione con Lacazette per un posto da titolare, ma le condizioni economiche non floride della società transalpina potrebbero spingerla ad accettare una trattativa per il classe 2000. Ad oggi, una somma vicina ai 15 milioni di euro basterebbe per acquisire Mikautadze dal Lione e di conseguenza sarebbe in tal senso fondamentale per la società piemontese piazzare Milik per ottenere liquidità fresca.

Un compito certamente non semplice, visti i mesi trascorsi ai box dal polacco ma che potrebbe riuscire se ad esempio l'ex Marsiglia catturasse l'interesse di un club dell' Arabia Saudita. In ogni caso la Juventus guarderebbe anche ad altri profili per l'attacco come Joshua Zirzkee del Manchester che vale però 40 milioni di euro o Giacomo Raspadori, punta di movimento che nel Napoli di Antonio Conte sta faticando a trovare spazio.

Infine non sarebbe da scartare la pista per Kolo Muani, bomber che potrebbe lasciare il PSG magari con la formula del prestito.

Mikautadze piacerebbe a Giuntoli e Motta per la sua poliedricità

L'interesse della Juventus per Mikautadze nascerebbe dalla sua versatilità e dalle sue qualità tecniche. Con la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi, l'attaccante francese potrebbe diventare un'alternativa preziosa a Dusan Vlahovic o semplicemente affiancarlo in un attacco a due.

La Juventus ha bisogno di rinforzare la propria rosa per affrontare una seconda parte di stagione intensa e competitiva, e l'arrivo di un giovane talento come Mikautadze porterebbe inoltre freschezza e dinamismo al reparto offensivo bianconero.