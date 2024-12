A seguito del pareggio subito in extremis dalla Juventus con il Lecce lo speaker Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X sottolineando come la formazione bianconera non si possa ancora definire una grande squadra. Mecca ha poi criticato i cambi fatti nel corso della gara dal tecnico italo brasiliano Thiago Motta.

Juventus, Mecca: 'Una grande squadra col Lecce chiude la gara al primo tempo, ma i bianconeri non lo sono ancora'

Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando il pareggio ottenuto in extremis per 1 a 1 dal Lecce contro la sua Juventus: "Se giochi la terza trasferta in una settimana con i giocatori contati, senza cambi ed al 93 sei in vantaggio, hai il dovere di portare a casa i tre punti perché, in una situazione di emergenza, sono fondamentali.

Ma non possiamo prendercela troppo con Cambiaso, che ha corso per 5 e lo fa ogni partita. La grande squadra in queste situazioni chiude il discorso nel primo tempo e nel secondo amministra, sapendo che non avrebbero avuto più energie. Ma la Juve non è ancora una grande squadra".

Mecca ha poi continuato facendo riferimento alle scelte effettuate da Motta in merito alle discusse sostituzioni nella gara col Lecce: "Anche per me Thiago ha sbagliato i cambi, anche se di cambi non ne aveva e quasi tutti quelli in campo erano bolliti. Ma non avrei tolto soprattutto Gatti per lasciare Danilo centrale. Sbollita la rabbia (anche se non l’ho ancora sbollita) sono sempre fiducioso e le parole di Perin nel dopo gara me lo confermano.

Ora speriamo che recuperi qualcuno dagli infortuni".

Infine lo speaker ha chiosato sottolineando: "E comunque per me l’errore più grave della serata lo commette Thuram, che a porta vuota sulla linea colpisce il palo. Come Vlahovic contro Cagliari e Parma, errore inspiegabile".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Motta a me piaceva ma penso abbia un grande limite, è presuntuoso'

Le parole scritte da Mecca hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "A me Motta piaceva, ma credo abbia un grande limite, è troppo presuntuoso. Vuole fare il fenomeno ma questo puoi farlo dopo aver vinto qualcosa non prima, va bene le assenze ma ieri stavi vincendo, spiegami il senso di togliere Gatti per Rohui e poi togliere sia Yildiz che Conceicao" sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "La grande squadra una volta andata in vantaggio, addormenta la partita, punto e stop e se non si riesce si chiude a riccio gli ultimi 7-8 minuti. Ah, si può cambiare anche modulo per difendersi, magari mettendo la difesa a 5, ma noi siamo troppo raffinati ormai per farlo".