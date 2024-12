Nelle scorse ore il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Cronache di spogliatoio parlando della Juventus e degli screzi avuti fra alcuni tifosi e Dusan Vlahovic, invitando i supporter dei bianconeri a sostenere la squadra nel momento del bisogno, anziché affossarla.

Trevisani punge i tifosi della Juve: 'A sostenere la squadra dopo 9 scudetti vinti son buoni tutti'

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di spogliatoio e riferendosi alle polemiche tra Dusan Vlahovic e una parte di tifoseria bianconera ha detto: "Se io sono della Juve, voglio il bene della squadra.

Dovrei cercare di aiutare la Juve ad andare bene. Vorrei tifare in massa, spingere la squadra a maggior ragione nelle difficoltà. A tifare con nove scudetti, sono buoni tutti, ragazzi, si tifa quando le cose vanno male, quando vanno bene arrivano gli occasionali, le persone di ieri, quelli che non seguono, il fidanzato della tifosa o la fidanzata del tifoso che non seguono abitualmente perché si vince e si va allo stadio. Adesso c'è da fare il tifo, non insultare il tuo capocannoniere, perché sennò non va bene ragazzi, se no non va bene".

Il giornalista ha continuato sul centravanti serbo dicendo: "Ci sono 15 giocatori che hanno fatto peggio nella Juventus rispetto a Dusan Vlahovic che aveva appena segnato un rigore non semplice da realizzare perché arrivato al novantaquattresimo e sul 2-1 per gli avversari e contro un buonissimo portiere come Stanković.

Quindi lui segna il rigore e ha Idzes che lo insulta, i tifosi che gli dicono le cose peggiori, a una persona da un certo punto gli può scendere un pochino la "catena". Fermo restando che questa sensibilità eccessiva è chiaramente la motivazione per cui non riesce a mettere insieme fisico, testa, goal insieme. Vlahovic è uno che se giocasse in Italia da qui alla fine della sua carriera farebbe meno gol solo di Viola e Totti stop.

È uno che se gioca altri sette otto anni in Italia finisce a 250 gol".

Infine Trevisani ha chiosato: "Ok, quindi stiamo parlando del nulla. Poi, esteticamente è un bell' attaccante? No, è meglio Benzema. È l'attaccante ideale di Thiago Motta? No, era meglio Zirzkee. È un giocatore che puoi mettere in discussione in un'annata in cui l'alternativa non c'è?

e la Juve privata di Vlahovic ha fatto una partita invereconda col Milan e ha giocato così così a Lecce senza riuscire a vincere nessuna delle due gare, per cui io dico ma se io so della Juve perché devo mettere la Juve in questa condizione perché devo rompere le scatole ai giocatori perché devo cercare di peggiorare la situazione".

Juventus, i tifosi rispondono a Trevisani: 'Il Vlahovic di Firenze a Torino non si è mai visto'

Le parole di Trevisani hanno catturato l'attenzione di qualche tifoso: "Il Vlahovic di Firenze non si è mai visto a Torino, doveva andarsene due anni fa", sostiene un utente su Youtube.

Un altro se la prende col giornalista scrivendogli: "Ipocrita: l’anno scorso eri il primo a spingere per la guerriglia contro Allegri. Trevisani sarebbe meglio fare silenzio che fai una figura migliore".