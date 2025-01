L'allungamento dei tempi di recupero di Arkadiusz Milik e i recenti problemi fisici di Dusan Vlahovic non fanno dormire sonni tranquilli allo staff della Juventus dal punto di vista realizzativo: non a caso, uno degli obiettivi del club bianconero sul calciomercato resta Randal Kolo Muani. L'attaccante in forza al PSG è il primo nome sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che però dovrà guardarsi le spalle dall'assalto del Tottenham, altro club fortemente interessato ad avere alle proprie dipendenze il transalpino.

Offerta del Tottenham per Kolo Muani

Gli 'Spurs' hanno messo in atto una strategia per Kolo Muani con l'offerta recapitata direttamente al PSG: prestito con diritto di riscatto e senza alcun obbligo, una soluzione che consentirebbe ai londinesi di ponderare per bene la decisione di un eventuale acquisto a titolo definitivo durante la prossima estate.

Un'accelerazione giustificata dall'infortunio occorso nelle ultime ore a Timo Werner, vittima di un problema a un tendine di un ginocchio che sta tenendo in apprensione il tecnico Ange Postecoglou e tutta la tifoseria, preoccupati dall'ipotesi di perdere il tedesco per tutto il resto della stagione.

Kvaratskhelia in arrivo al PSG

Il Tottenham, insomma, è uscito allo scoperto, anche se il PSG gradirebbe maggiormente una cessione definitiva per monetizzare il più possibile dalla separazione con il classe 1998.

D'altronde i parigini sono sempre più vicini a Khvicha Kvaratskhelia, per il quale dovrebbero sborsare qualcosa come 70 milioni più bonus nelle casse del Napoli.

Un investimento importante, da coprire in parte con la cessione di Kolo Muani: è così spiegato il motivo della riluttanza al prestito da parte della dirigenza della società campione di Francia, decisa a incassare il più possibile per rendere meno gravoso l'esborso per l'attaccante georgiano.

Oltre un mese senza presenze

Che Kolo Muani sia ormai fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique è un dato di fatto, confermato dalle continue esclusioni operate dall'allenatore spagnolo nell'ultimo periodo.

L'ex Eintracht non gioca infatti una partita dallo scorso 6 dicembre, quando era subentrato dalla panchina per disputare gli ultimi 28 minuti più recupero del match pareggiato per 0-0 dal PSG sul campo dell'Auxerre: da allora non è più stato inserito nell'elenco dei convocati, precisamente per gli ultimi cinque impegni in tutte le competizioni.

Per trovare l'ultima rete realizzata con la maglia del PSG bisogna andare indietro fino all'1 settembre (a segno nell'1-3 di Lille), mentre con la nazionale francese in stagione sono arrivate tre marcature in Nations League (tra cui la doppietta decisiva per battere il Belgio il 14 ottobre).