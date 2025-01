La Juventus sta lavorando anche sul fronte delle cessioni, con diversi giocatori, tra cui nomi di spicco come Cambiaso e Vlahovic, che potrebbero lasciare il club. Tra i possibili partenti c’è anche Nicolò Fagioli, la cui uscita potrebbe aprire la strada all’arrivo di un centrocampista last minute. Tra i profili valutati figura anche quello di Carney Chukwuemeka.

Il giovane centrocampista inglese di origini nigeriane, classe 2003, sta trovando poco spazio in questa stagione. Con Maresca in panchina, ha collezionato solo 5 presenze per un totale di 130 minuti giocati.

Arrivato nell’estate del 2022 dal vivaio dell’Aston Villa per 18 milioni di euro, non è mai riuscito a imporsi come protagonista nei Blues. Per questo motivo, si valuta un possibile trasferimento, sia definitivo che in prestito, per rilanciare la sua carriera.

Chukwuemeka è stato proposto anche al Manchester United

Carney Chukwuemeka è stato accostato al Milan già in passato, con i primi contatti risalenti all’estate scorsa, quando il centrocampista inglese era stato proposto come possibile rinforzo per il centrocampo rossonero. Tuttavia, il Milan non ha poi approfondito la trattativa, preferendo concentrarsi su altri obiettivi come Fofana.

Anche durante questo mercato, il nome di Chukwuemeka è tornato a circolare, ma il club non sembra interessato al momento, sia per questioni legate al tesseramento di giocatori inglesi sia perché le priorità di mercato sono rivolte altrove, come l’attaccante Santiago Gimenez.

Le caratteristiche tecniche di Carney Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka è un centrocampista moderno, dotato di fisicità, tecnica e versatilità tattica. Alto e atletico, si distingue per la capacità di abbinare forza fisica a una buona qualità nei passaggi e nel controllo palla. È abile negli inserimenti offensivi grazie alla sua visione di gioco e al buon senso della posizione, riuscendo spesso a sfruttare gli spazi creati dai compagni.

Ha anche un discreto tiro dalla distanza, che lo rende una minaccia negli ultimi metri. Nonostante le sue doti, deve ancora migliorare nella continuità e nell’intensità, soprattutto in fase difensiva, per diventare un centrocampista completo e affermarsi ai massimi livelli.

Le statistiche di Carney Chukwuemeka in Premier League

Carney Chukwuemeka ha avuto finora un impatto limitato in Premier League, con numeri che rispecchiano il suo scarso minutaggio. Dal suo arrivo al Chelsea nell’estate 2022, il centrocampista inglese ha collezionato poche presenze, totalizzando circa 15 partite e meno di 500 minuti giocati complessivamente.

Anche nella sua esperienza precedente all’Aston Villa, pur mostrando il suo talento in alcune apparizioni, non è stato impiegato con continuità. I suoi numeri modesti sono il risultato di un percorso ancora in fase di sviluppo e della concorrenza agguerrita nei club di alto livello.