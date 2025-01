Il Crotone non si ferma in trasferta. La squadra rossoblù è riuscita ad ottenere a Messina la quarta vittoria consecutiva in trasferta vincendo per 2-0. Gli squali hanno conquistato il decimo risultato utile consecutivo lontani dall'Ezio Scida. Il Crotone tornerà a giocare allo Stadio Comunale Ezio Scida lunedì 27 gennaio alle ore 20:30 contro il Picerno, per la gara della 24esima giornata di Serie C.

Crotone con passo da capolista in trasferta

Con il successo dello Stadio Franco Scoglio - San Filippo, il Crotone ha rilasciato il suo passo in classifica.

Sono ben dieci i risultati utili lontano dalla Calabria, iniziati il 12 ottobre 2024 con il pareggio per 1-1 in casa del Monopoli. Da Quella gara la squadra di Emilio Longo non ha più perso e nelle ultime quattro trasferte ha ottenuto altrettante vittorie. In totale nelle gare esterne stagionali i rossoblù hanno ottenuto 22 degli attuali 39 punti, anche se in trasferta il Crotone ha disputato una gara in più rispetto a quelle interne. L'unica sconfitta delle ultime 15 gare è quella interna arrivata nell'ultimo match del 2024, si tratta della gara Crotone-Casertana conclusa con il punteggio finale di 2-3 per i campani.

Tumminello trascinatore dell'attacco rossoblù

Uno dei valori aggiunti del Crotone delle prime 23 giornate è l'attaccante Marco Tumminello.

La punta rossoblù ha siglato 14 delle 47 reti della squadra. A contribuire al dato dei gol realizzati anche l'attaccante e capitano Guido Gomez autore di 7 gol, l'esterno offensivo Enrico Oviszach con 9 reti e il centrocampo Jonathan Silva 5 marcature. Il Crotone si conferma anche il miglior attacco dei tre gironi di Lega Pro.

Nelle ultime quattro trasferte il Crotone ha vinto ogni volta: 5-0 con la Turris, 3-1 con il Tram Altamura, 3-0 a Trapani e 2-0 a Messina. In totale in quattro gare sono state siglate 13 reti, una media di poco sopra le tre reti per match.

Testa rivolta alla gara contro il Picerno

Il Crotone ritornerà in campo per la sfida della 24esima giornata di Serie C contro il Picerno.

La gara verrà disputata in posticino serale e sarà trasmessa dai canali "Calcio" di Sky, in chiaro da RaiSport e in streaming mediante il servizio offerto da NowTv, sponsor del torneo di Lega Pro.

In questa sfida il Crotone tornerà ad avere a disposizione il difensore centrale Riccardo Cargnelutti che saltando la gara di Messina ha scontato il turno di squalifica. Il match sarà diretto dal Sig. Antonio Di Reda della sezione AIA di Molfetta. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Angelo Tomasi di Lecce; quarto ufficiale Tommaso Alberto Vazzano di Catania.