Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato ai microfoni di Juventibus e riferendosi a Giuseppe Marotta ha sottolineato come il presidente del club lombardo dovrebbe essere squalificato per il caso che lo accomunerebbe ad alcuni membri della curva dell'Inter.

Inter, Ravezzani duro: 'Stimo Marotta e lo rispetto ma per il caso ultras va squalificato'

Il giornalista Fabio Ravezzani è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando dell'Inter e del caso legato al presunto rapporto fra alcuni Ultras della tifoseria nerazzurra ed il presidente del club lombardo Giuseppe Marotta ha detto: "Le parole recentemente dette dal pentito sono un'accusa che per la giurisdizione sportiva basterebbero per essere condannati.

Proprio per questo penso che Marotta dovrebbe essere squalificato: io rispetto ed ho la massima stima per lui ma va squalificato. Poi vedremo per quanto. Il fatto grave è che nessuno sta dicendo nulla in proposito. I quotidiani sportivi, le grandi penne o le trasmissioni non ne fanno cenno ne tanto meno chiedono un trattamento equo per l'Inter come fu come quello che venne riservato qualche anno fa per la Juventus".

Ravezzani ha continuato: "Questo silenzio è la cosa più scandalosa dell'intera vicenda. C'é sempre una doppia morale. Noi chiediamo alla giustizia sportiva di muoversi celermente e di riservare lo stesso trattamento ad ogni club. Però poi mi chiedo, noi dell'informazione riusciamo ad usare lo stesso metro di giudizio per società diverse?

secondo me no".

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento dicendo: "Non è possibile dare per assodato che il procuratore generale della Repubblica Marcello Viola di Milano vada a cena pubblicando anche delle foto con i dirigenti dell'Inter o che sia in tribuna a fianco degli stessi dirigenti nerazzurri con cui ha mangiato qualche ora prima.

Non è normale neanche che si professi un super tifoso dell'Inter o che si presenti alle conferenze stampa con le cover del cellulare targate coi colori del club lombardo".

Ravezzani sentenzia, i tifosi rispondono: 'Marotta va radiato perché i rapporti con i tifosi li aveva anche alla Juve'

Le parole di Ravezzani hanno catturato l'attenzione di centinaia di tifosi sul web: "Marotta va radiato perché secondo me, ma è solo un mio pensiero, i rapporti con gli ultras li aveva anche quando stava alla Juventus, ecco perché Agnelli lo ha cacciato, altro che acquisto di Ronaldo.

Pertanto è recidivo" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Marotta va trattato come è stato trattato Moggi nel 2006 che era stato indicato come l'eminenza grigia del calcio italiano".