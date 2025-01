Un inizio di stagione molto complicato per la Salernitana in Serie B dove si trova attualmente al 18° posto a due punti dalla zona salvezza. L'andamento della squadra ha deluso le aspettative della società con ben due esoneri sulla panchina, prima Martusciello e poi a fine anno anche Colantuono con le dimissioni. La dirigenza sta cercando di fornire una rosa più competitiva grazie alle occasioni del Calciomercato. Sono due gli attaccanti in arrivo, parliamo di Alberto Cerri e Antonio Raimondo, entrambi in uscita rispettivamente da Como e Venezia.

Occasione di riscatto per Alberto Cerri

L'attaccante classe 1996 arriva dal Como in prestito fino al termine della stagione. In Serie a con Cesc Fabregas, non ha trovato spazio collezionando 5 presenze con appena 82' minuti sul terreno di gioco.

Ripartire dalla Serie B, può essere l'occasione per Alberto Cerri di riscattarsi e trovare maggior spazio. L'attaccante italiano ha già rilasciato delle dichiarazioni, dicendo che: "Credo nella salvezza, ho scelto Salerno per la storia del club e per il tifo incredibile".

Parliamo di un attaccante ben strutturato fisicamente, abile nei duelli aerei e a difendere palla per far salire la sua squadra. Ha avuto numeri importanti nelle sue stagioni passate in Serie b, proprio con il Como prima della promozione ha realizzato 19 goal in due anni.

Raimondo ritrova il mister Breda

Antonio Raimondo si trasferisce in prestito dal Bologna alla Salernitana fino al termine della stagione. In questa prima parte ha giocato in prestito al Venezia, non trovando spazio se non nei minuti finali di partita. Il Bologna, proprietario del suo cartellino, ha deciso di trovargli una nuova realtà per farlo giocare con più continuità.

Un occasione importante per il giovane attaccante classe 2004, ritrova mister Breda che lo ha allenato nella sua esperienza precedente a Terni. Con lui in panchina, l'attaccante ha trascorso la sua miglior stagione in termini realizzativi con 9 goal in Serie b.

Antonio Raimondo è una punta centrale, abile in velocità e con un tempismo ottimo in area di rigore a finalizzare l'azione.

Torna in un campionato che conosce come la Serie b, dopo la stagione molto positiva con la maglia della Ternana. Un opportunità per ritrovare i goal e la continuità, con l'ambizione di ritornare un giorno in Serie a da protagonista.

Come giocherà la Salernitana con Cerri e Raimondo

Con i due innesti in attacco, l'allenatore Roberto Breda potrà schierare il suo 3-5-2. I due nuovi attaccanti Cerri e Raimondo possono portare presenza e forza fisica in area di rigore, aiutando la Salernitana a ritrovare più goal e concretezza nell'area avversaria.

Questo calciomercato invernale, può portare ai granata ulteriori rinforzi in grado di interpretare il modulo dell'allenatore. La rosa attualmente è composta da giocatori di esperienza come Soriano, Ferrari ma anche giovani di prospettiva come Corazza nuovo arrivato dal Bologna e Amatucci arrivato la scorsa estate dalla Fiorentina.