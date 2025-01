In questo avvio di stagione, Davide Frattesi sta trovando spazio soprattutto a gara in corso e potrebbe decidere di lasciare l'Inter per diventare un titolare altrove. I nerazzurri lo stimano e non lo faranno partire per cifre inferiori ai 45 milioni di euro, ovvero il prezzo delineato dalla società per privarsi del centrocampista italiano. Questa situazione di mercato ha attirato le attenzioni della Roma che lo segue da tempo [VIDEO] ma per Frattesi si apre anche l'opzione estero con il Tottenham che lo osserva.

Sogno di mercato per la Roma, opzione Tottenham

Non è una novità l'interesse della Roma di riportare un ragazzo cresciuto nelle giovanili come Davide Frattesi. Proprio il centrocampista italiano, è cresciuto nella Lazio per poi passare a Trigoria con la Roma. Il direttore sportivo Ghisolfi, ne aveva parlato prima del derby, dicendo che: "Posso solo dire che è un buon giocatore, anche lui come Pellegrini è un figlio di Roma". Queste dichiarazioni hanno acceso le speranze dei tifosi per riportare il calciatore a vestire la maglia dei giallorossi.

L'Inter dal canto suo, rimane disposta a privarsi di Davide Frattesi solo per un offerta congrua al prezzo stabilito di 45 milioni di euro. Una cifra importante, i nerazzurri dovrebbero cercare un sostituto e non vogliono liberare il centrocampista senza avere un opzione valida.

Anche il Tottenham di Postecoglu si sarebbe fatto avanti per il centrocampista nerazzurro. Il club inglese vuole rinforzare il centrocampo e non è escluso un possibile sondaggio per capire la disponibilità del calciatore sul trasferimento.

Il ruolo da sostituto di lusso nell'Inter

L'esperienza a Milano di Davide Frattesi potrebbe volgere al termine già a gennaio, il centrocampista nerazzurro a 25 anni gradirebbe un maggior spazio tra i titolari.

La scorsa stagione, il giocatore accettava di buon grado il ruolo di comprimario per inserirsi nella nuova Inter, ora al secondo anno in nerazzurro vorrebbe più garanzie e spazio per mettersi in luce. La concorrenza elevata nella rosa dell'Inter non gli permette però un ruolo da protagonista, con Simone Inzaghi che si affida all'esperienza e leadership di Mkhitaryan e Barella come mezzali.

In questa stagione di Serie a Davide Frattesi ha collezionato 14 presenze con appena 4 da titolare. Il suo minutaggio ridotto frena le sue ambizioni, con un totale di 585 minuti sul terreno di gioco. A Roma, troverebbe senza dubbi maggior spazio per poter incidere e togliersi l'etichetta del sostituto di lusso.

Il contesto tattico può fare la differenza dato che nell'Inter ha compiti difensivi e di impostazione ricoprendo il ruolo di mezzala, ma nella Roma potrebbe giocare da trequartista alle spalle della punta nel 3-4-2-1 di Ranieri. Quest'ultimo modulo valorizzerebbe le sue qualità in fase offensiva e di inserimento in area di rigore.